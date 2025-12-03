मोदी सरकार इन योजनाओं में दे रही क्रेडिट कार्ड, चेक करें लिमिट
केंद्र सरकार की कई योजनाएं हैं जिसमें लोगों को अपने कारोबार के लिए पैसे का इंतजाम हो जाता है। वहीं, कुछ योजनाओं में सरकार अलग-अलग तरह के क्रेडिट कार्ड भी जारी करती है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) और दूसरी किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) भी ऐसी ही योजनाएं हैं। इसके अलावा पीएम-स्वनिधि में भी यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड दिए जाएंगे। इस कार्ड के जरिए सरकार लोगों को आसान ऋण उपलब्ध कराती है।
योजना के बारे में
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2015 को शुरू की गई प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत भी मुद्रा कार्ड दिया जाता है। इस योजना में लोन की लिमिट अलग-अलग कैटेगरी में 20 लाख रुपये तक है। मुद्रा लोन की चार कैटेगरी में शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस हैं।
ये हैं 4 कैटेगरी
शिशु: 50,000/- रुपये तक के ऋण मिलते हैं
किशोर: 50,000/- रुपये से 5 लाख रुपये तक के ऋण मिलते है
तरुण: 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का ऋण शामिल है
तरुण प्लस: 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक के ऋण मिलते हैं
किसान क्रेडिट कार्ड
किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की शुरुआत हुई थी। यह भी एक तरह का क्रेडिट कार्ड है, जिसकी मदद से किसान खाद, बीज, कीटनाशक, डीजल, पशुपालन और डेयरी जैसे कामों के लिए तुरंत पैसा निकाल सकते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट आमतौर पर 3 लाख रुपये तक दी जाती है, और ब्याज की दर भी बहुत कम होती है। कई राज्यों में समय पर भुगतान करने पर किसानों को 4% तक ब्याज सब्सिडी भी मिल जाती है। KCC का कार्ड एटीएम में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे किसान को तत्काल नकद उपलब्ध हो जाता है और बैंक जाने की जरूरत नहीं रहती।
पीएम-स्वनिधि
बीते फरवरी के आम बजट में सरकार ने इस स्कीम के तहत यूपीआई लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड मुहैया कराने का ऐलान किया था। इसकी लिमिट 30 हजार रुपये तक की तय की गई है। यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड की शुरुआत से स्ट्रीट वेंडरों को किसी भी आकस्मिक व्यावसायिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्काल ऋण उपलब्ध हो सकेगा। योजना में सरकार 15 से 50 हजार रुपये तक के लोन देती है।