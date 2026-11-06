एक और बैंक में सरकार बेचेगी बड़ी हिस्सेदारी, 20 रुपये पर ट्रेड कर रहा शेयर

मुख्य बातें

केंद्र सरकार एक और बैंक में हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रही है। जानकारी के मुताबिक पंजाब एंड सिंध बैंक में केंद्र सरकार 8 से 10% हिस्सेदारी बेच सकती है। बता दें कि यह बैंक शेयर बाजार में 20 रुपये के स्तर पर ट्रेड कर रहा है। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर में तेजी थी और यह 20.25 रुपये के भाव पर बंद हुआ।

क्या है सरकार की योजना? बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्वरूप कुमार साहा ने 'मिंट' को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि सरकार वित्त वर्ष 2027 में क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट (QIP) के जरिए बैंक में 8-10% हिस्सेदारी बेचकर लगभग 1500 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। इसके अलावा, सरकार ऑफर फॉर सेल (OFS) पर भी काम कर रही है और बाजार की स्थितियों को देखते हुए इसके समय के बारे में फैसला लेगी।

इस बीच, सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब एंड सिंध बैंक ने इक्विटी शेयर जारी करके 3000 करोड़ रुपये तक जुटाने के लिए अपने बोर्ड से मंजूरी ले ली है। साहा ने कहा, “हमें पहले ही मंजूरियां मिल चुकी हैं और हम QIP प्रक्रिया के संबंध में निवेशकों से बातचीत कर रहे हैं। हमने सितंबर तिमाही में एक राउंड पूरा कर लिया है और दिसंबर तिमाही में एक और राउंड करेंगे।”

उन्होंने बताया कि फंड जुटाने का काम चरणों में किया जाएगा। कारोबार के मोर्चे पर बैंक को उम्मीद है कि FY27 में उसका कुल कारोबार 15% बढ़ेगा। बैंक को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2027 के अंत तक उसका कुल कारोबार 3 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच जाएगा। इसके बाद वित्त वर्ष 2029 तक 4 लाख करोड़ रुपये के कारोबार का लक्ष्य हासिल करने की योजना है।

देशभर में खुलेंगी 300 नई शाखाएं वर्तमान में बैंक की करीब 1,700 शाखाएं हैं। वित्त वर्ष 2029 तक इसे बढ़ाकर 2,000 करने का लक्ष्य है। इसके लिए दक्षिण, पश्चिम, मध्य, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में 300 नई शाखाएं खोली जाएंगी। इसके अलावा बैंक 2,000 से ज्यादा ATM और 6,000 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बनाने की योजना पर काम कर रहा है। इस तरह वित्त वर्ष 2029 तक बैंक का कुल डिलीवरी नेटवर्क 10,000 से अधिक टचपॉइंट तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके अलावा, पंजाब एंड सिंध बैंक चालू तिमाही में गुजरात की GIFT City शाखा से कारोबार शुरू करने की तैयारी कर रहा है।

कैसे रहे सितंबर तिमाही के नतीजे? चालू वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में पंजाब एंड सिंध बैंक का मुनाफा सालाना आधार पर करीब 40 प्रतिशत बढ़कर 412 करोड़ रुपये रहा। मुख्य रूप से ब्याज आय बढ़ने से बैंक का लाभ बढ़ा है। बैंक ने कहा कि बीते वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में उसने 295 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। बैंक की कुल आय चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में बढ़कर 3,747 करोड़ रुपये रही जो एक साल पहले इसी तिमाही में 3,373 करोड़ रुपये थी।