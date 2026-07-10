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शू कंपनियों को मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, क्या ऑफर वाले Sale में आएगी कमी?

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • आमतौर पर कंपनियां पुराना स्टॉक खत्म खरने के लिए स्टोर से लेकर ऑनलाइन तक ढेरों ऑफर के साथ सेल लगाती हैं ताकि उनका स्टॉक जल्दी क्लियर हो जाए
  • अब चूंकि सरकार ने भी यह समय दे दिया है तो उन्हें होल्ड करने का मौका मिल गया है
शू कंपनियों को मोदी सरकार ने दी बड़ी राहत, क्या ऑफर वाले Sale में आएगी कमी?

अगर छूट पर जूते खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह खबर आपको थोड़ा निराश करने वाली है। क्योंकि, सरकार ने जूता बनाने वाली कंपनियों को अपना पुराना स्टॉक बेचने के लिए एक साल का अतिरिक्त समय दे दिया है। इससे पहले यह समय सीमा 31 जुलाई 2026 थी, जिसे अब बढ़ाकर 31 जुलाई 2027 कर दिया गया है।

आमतौर पर कंपनियां पुराना स्टॉक खत्म खरने के लिए स्टोर से लेकर ऑनलाइन तक ढेरों ऑफर के साथ सेल लगाती हैं ताकि उनका स्टॉक जल्दी क्लियर हो जाए। अब चूंकि सरकार ने भी यह समय दे दिया है तो उन्हें मौका मिल गया है। बाजार के जानकार बताते हैं कि ऑफर वाले सेल केवल सीजनल ही नहीं होते बल्कि लॉट को खत्म करने के लिए भी होते हैं। लॉट वह माल होता है, जो आउट ऑफ फैशन या किसी साइज विशेष के जूते स्टोर से बिकने से रह गए हों।

एक उदाहरण से समझिये। मान लीजिए किसी स्टोर पर 6, 7, 8, 9 और 10 नंबर के जूते उपलब्ध हैं। कुछ दिन बाद 10 और 6 नंबर के कुछ जूते बिकने से रह गए और नया स्टॉक आने का टाइम भी हो गया है तो ऐसे में 10 और 6 नंबर के जूते लॉट में चले जाते हैं। इन्हें ऑफर सेल के जरिए कंपनियां या दुकानदार बेच देता है।

सरकार ने क्यों लिया ऐसा फैसला

यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि, जूते का कारोबार मौसम पर निर्भर होता है और अक्सर बिना बिका माल एक से अधिक सीजन तक बाजार में पड़ा रहता है। इस तारीख के बाद भारत में सिर्फ वही जूते बेचे जा सकेंगे, जिन्हें भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) से प्रमाणपत्र मिला होगा।

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R&D के लिए सैंपल एक्सपोर्ट की मंजूरी

नए नियमों के तहत शू कंपनियां हर साल 4500 जोड़ी सैंपल आयात कर सकेंगी। ये सैंपल सिर्फ नए डिजाइन तैयार करने, टेस्टिंग करने और दूसरे नॉन-कमर्शियल कामों के लिए इस्तेमाल किए जा सकेंगे। इन नमूनों पर "NOT FOR SALE" का स्पष्ट निशान होना चाहिए। इन्हें बाजार में नहीं बेचा जा सकता और इस्तेमाल के बाद इन्हें नष्ट करना होगा। कंपनियों को इन आयातों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा और जरूरत पड़ने पर सरकार को दिखाना होगा।

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इस राहत का मकसद कंपनियों को नए डिजाइन समझने, डॉक्युमेंटेशन पूरा करने और घरेलू उत्पादन शुरू करने से पहले टेस्टिंग करने में मदद करना है। इंपोर्टेड शूज का इस्तेमाल विक्रेताओं को दिखाने या भारत में उत्पादन विकसित करने के लिए भी हो सकता है, लेकिन उन्हें व्यावसायिक तौर पर नहीं बेचा जा सकता।

गुणवत्ता नियमों में कोई बदलाव नहीं

सरकार ने साफ किया है कि इन बदलावों का उद्देश्य शू इंडस्ट्री के लिए नियमों का पालन आसान बनाना है, न कि गुणवत्ता के मानकों को कमजोर करना। पुराने स्टॉक की समय सीमा बढ़ाने के अलावा, संशोधनों में आरएंडडी के लिए नमूने आयात करने का एक ढांचा भी तैयार किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि ये नमूने कमर्शियल मार्केट में न पहुंचें।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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