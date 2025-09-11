300 यूनिट फ्री बिजली, सस्ते ब्याज पर लोन... डिमांड में है मोदी सरकार की ये स्कीम

15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजना का मकसद छत पर सोलर पैनल लगाने की सुविधा देकर घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। योजना के तहत लाभार्थियों को कई बड़े फायदे मिलते है। आइए, डिटेल जान लेते हैं।

केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना काफी डिमांड में है। योजना के तहत देश भर के 20 लाख से ज्यादा घरों में रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाया जा चुका है। इसके लाभार्थियों को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त में मिल जाती है। योजना के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

योजना के बारे में 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई योजना का मकसद छत पर सोलर पैनल लगाने की सुविधा देकर घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना है। यह योजना घरों को 40 प्रतिशत तक की सब्सिडी प्रदान करती है। एक करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचाने के लक्ष्य के साथ इस कार्यक्रम से सरकार को बिजली की लागत में सालाना 75,000 करोड़ रुपये की बचत होने की भी उम्मीद है।

पात्रता आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा एक ऐसा घर होना चाहिए जिसकी छत सौर पैनल लगाने के लिए उपयुक्त हो। वहीं, बिजली का कनेक्शन जरूरी है। इसी तरह, आवेदक ने सौर पैनलों के लिए किसी अन्य सब्सिडी का लाभ प्राप्त न किया हो।

योजना के लाभार्थी परिवारों को 3 किलोवाट तक के हाउसिंग रूफटॉप सोलर (आरटीएस) सिस्टम के लिए लगभग 7 प्रतिशत ब्याज पर कोलैटरल-फ्री कम ब्याज वाले लोन उपलब्ध करवाए जाते हैं। योजना के डॉक्युमेंट में केवल बैंक से संबंधित दस्तावेज (जैसे कैंसल चेक/पासबुक की प्रति आदि) अनिवार्य हैं। इसके अलावा उपभोक्ता का नाम, बैंक खाते और डिस्कॉम के बिजली बिल पर एक जैसा होना चाहिए। यदि नामों में कोई अंतर है, तो उपभोक्ता को डिस्कॉम या बैंक के साथ नाम अपडेट करना होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि एक जैसा हो। बिजली बिल अपलोड करना वैकल्पिक है।