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मोदी सरकार का DA पर बड़ा फैसला, 3 कैटेगरी में किया गया बदलाव

Apr 09, 2026 09:59 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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होली के आसपास सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी पर फैसला लेती है। हालांकि, इस बार होली के एक महीने से भी ज्यादा का समय हो गया लेकिन डीए पर कोई फैसला नहीं हुआ। अब सरकार ने वेरिएबल डीए में बढ़ोतरी की है। आइए जानते हैं कि इसका फायदा किसे मिलेगा।

मोदी सरकार का DA पर बड़ा फैसला, 3 कैटेगरी में किया गया बदलाव

बीते एक महीने से केंद्रीय कर्मचारी साल 2026 की पहली छमाही के महंगाई भत्ते यानी डीए में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। अब तक के पैटर्न के हिसाब से देखें तो होली के आसपास सरकार डीए में बढ़ोतरी पर फैसला ले लेती है। हालांकि, इस बार ऐसा नहीं हो सका है। होली के एक महीने से भी ज्यादा का समय हो गया लेकिन डीए पर कोई फैसला नहीं हुआ। अब सरकार ने वेरिएबल डीए में बढ़ोतरी की है। आइए डिटेल में इसके बारे में जान लेते हैं। यह भी जानेंगे कि इसका फायदा किसे मिलेगा।

क्या है डिटेल?

दरअसल, केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मजदूरों के लिए महंगाई भत्ते (VDA) और न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया है। नई दरों के अनुसार, कुछ खास क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के लिए VDA (वेरिएबल महंगाई भत्ता) A, B और C क्षेत्र के हिसाब से तय किया गया है। अब वेरिएबल भत्ता क्रमशः 304 रुपये, 256 रुपये और 206 रुपये प्रतिदिन है। इसके साथ ही बेसिक सैलरी जोड़कर कुल न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। यह 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी है।

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किसे किस कैटेगरी में बांटा गया?

A कैटेगरी में रखे गए कामगारों को प्रतिदिन 827 रुपये दिया जाएगा। इसमें 523 रुपये बेसिक सैलरी और 304 रुपये वेरिएबल डीए शामिल होगा। वहीं, B कैटेगरी में 437 रुपये बेसिक और 256 रुपये वेरिएबल डीए होगा, जो कुल 693 रुपये प्रतिदिन होता है। इसके अलावा, C कैटेगरी में मजदूरों को 350 रुपये बेसिक और 206 रुपये VDA के साथ कुल 556 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। ये तीनों कैटेगरी अनस्किल्ड कामगारों के लिए है।

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स्किल्ड श्रमिकों की बात करें तो A कैटेगरी में उन्हें 1008 रुपये मिलेंगे। कैटेगरी B में 918 रुपये और कैटेगरी C में 781 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। इसके अलावा, कुछ खास तरह के स्किल्ड कर्मचारियों को A कैटेगरी में 1094 रुपये, B कैटेगरी में 1008 रुपये और C कैटेगरी में 918 रुपये तक की मजदूरी दी जाएगी।

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केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर कब होगा फैसला?

केंद्रीय कर्मचारियों को डीए बढ़ोतरी का इंतजार है। यह देखना अहम है कि सरकार कब तक इस पर फैसला लेती है। आंकड़ों के हिसाब से अनुमान है कि सरकार डीए में 2 या 3 पर्सेंट की बढ़ोतरी कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों का भत्ता 58 पर्सेंट से बढ़कर 60 या 61 पर्सेंट तक पहुंच जाएगा। यह आठवें वेतन आयोग के दौर में पहली बार होगा जब सरकार भत्ते का ऐलान करेगी।

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लेखक के बारे में

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हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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