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5% ब्याज पर ₹3 लाख तक लोन...मोदी सरकार की इस स्कीम में गारंटी की भी जरूरत नहीं

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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मुख्य बातें

  • पीएम विश्वकर्मा में कारीगरों को 3 लाख रुपये तक का बिना गारंटी लोन मिल रहा है
  • योजना में 18 पारंपरिक व्यापार को शामिल किया गया है
  • योजना के बारे में डिटेल जान लेते हैं
5% ब्याज पर ₹3 लाख तक लोन...मोदी सरकार की इस स्कीम में गारंटी की भी जरूरत नहीं

PM Vishwakarma Scheme: नरेंद्र मोदी सरकार की कई योजनाएं हैं जिसमें लोगों को कर्ज देकर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी ही एक योजना- पीएम विश्वकर्मा भी है। इस योजना में कारीगरों को ₹3 लाख तक का बिना गारंटी लोन मिल रहा है। इस लोन पर लाभार्थी को केवल 5 प्रतिशत वार्षिक रियायती ब्याज देना होता है जबकि शेष ब्याज पर सरकार बैंकों को सब्सिडी प्रोवाइड करती है। आइए डिटेल में योजना के बारे में जान लेते हैं।

योजना में कौन लोग शामिल?

पीएम विश्वकर्मा योजना में 18 पारंपरिक व्यापार को शामिल किया गया है। इनमें कार्पेंटर(सुतार/बढ़ई), लोहार, नाव निर्माता, कवच निर्माता, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला भी शामिल है। सुनार, मूर्तिकार(पत्थर तराशने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाला(कुम्हार) और मोची/ जूते बनाने वाले को भी शामिल किया गया है। वहीं, टोकरी/ चटाई/ झाड़ू बनाने वाले/ जूट बुनकर, राजमिस्त्री, नाई, माला बनाने वाला (मालाकार) और कपड़े धोने वाला (धोबी) को भी योजना के दायरे में लाया गया है। टेलर (दर्जी), मछली पकड़ने का जाल निर्माता और पारंपरिक गुड़िया और खिलौना निर्माता भी योजना में शामिल हैं।

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3 लाख रुपये तक लोन

पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पात्र कारीगरों और शिल्पकारों को 3 लाख रुपये तक का बिना गारंटी लोन उपलब्ध कराया जाता है। यह लोन दो चरणों में दिया जाता है। पहले चरण में लाभार्थी को 18 महीने की अवधि के लिए 1 लाख रुपये तक का लोन मिलता है। इसके बाद, दूसरे चरण में 30 महीने की अवधि के लिए लोन दिया जाता है। इस बार लाभार्थी को 2 लाख रुपये तक अतिरिक्त लोन दिया जाता है। इस लोन पर लाभार्थी को केवल 5 प्रतिशत वार्षिक रियायती ब्याज देना होता है जबकि शेष ब्याज पर सरकार बैंकों को सब्सिडी प्रोवाइड करती है।

मिलती हैं ये भी सुविधाएं

योजना के तहत रजिस्टर्ड कारीगरों को पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और आईडी कार्ड जारी किया जाता है, जिससे उन्हें आधिकारिक पहचान मिलती है। इसके अलावा सरकार द्वारा नामित प्रशिक्षण केंद्रों में स्किल अपग्रेडेशन ट्रेनिंग भी कराया जाता है। आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए लाभार्थियों को ₹15,000 तक का टूलकिट प्रोत्साहन ई-वाउचर के रूप में दिया जाता है।

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पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को कुछ योग्यता की जरूरत है। उदाहरण के लिए आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और वह किसी पारंपरिक व्यवसाय में स्वरोजगार कर रहा हो। आवेदन केवल पीएम विश्वकर्मा के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकार किए जाते हैं।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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