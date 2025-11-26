सिर्फ 20 रुपये में 2 लाख रुपये का कवर, मोदी सरकार की है जबरदस्त स्कीम
दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में 18-70 वर्ष की आयु के लोगों को 2 लाख रुपये तक का आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर दिया जाता है। इस योजना का न्यूनतम प्रीमियम 2 रुपये प्रति माह से कम है।
केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिसे गरीबों को ध्यान में रखकर शुरू किया गया था। ऐसी ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) भी है। इस योजना के तहत सिर्फ 20 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 2 लख रुपये का बीमा कवर मिलता है। योजना के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।
पहले कार्यकाल में हुआ था लॉन्च
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में इस योजना को लॉन्च किया था। इसके तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में 18-70 वर्ष की आयु के लोगों को 2 लाख रुपये तक का आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर दिया जाता है। इस योजना का न्यूनतम प्रीमियम 2 रुपये प्रति माह से कम है।
योजना का कवर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसके लिए निर्धारित प्रपत्रों पर नामित व्यक्तिगत बैंक/ डाकघर खाते से ऑटो-डेबिट द्वारा शामिल होने/ भुगतान करने का विकल्प हर साल 31 मई तक देना होगा। किसी व्यक्ति की ओर से एक या विभिन्न बैंकों/ डाकघरों में कई बैंक/ डाकघर खाते रखने की स्थिति में, वह व्यक्ति केवल एक बैंक/ डाकघर खाते के माध्यम से ही इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र है।
जीवन ज्योति बीमा योजना
ऐसी ही एक योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा (पीएमजेजेबीवाई) भी है। इस योजना के तहत प्रति वर्ष 436 रुपये खर्च करने होते हैं। योजना में 2 लाख रुपये का बीमा कवर मिलता है। योजना के तहत नामांकन के समय दिए गए विकल्प के अनुसार, खाताधारक के बैंक/ डाकघर खाते से ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से एक किस्त में प्रीमियम काटा जाता है। किसी भी कारण से ग्राहक की मृत्यु होने पर नॉमिनी को 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। नामांकन की तिथि से 30 दिनों की पैसे लेने की अवधि लागू होगी।
योजना में हिस्सा लेने वाले बैंकों/ डाकघरों के 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्तिगत बैंक/ डाकघर खाताधारक, जो शामिल होने/ ऑटो-डेबिट के लिए अपनी सहमति देते हैं, वे इस योजना में शामिल होने के हकदार हैं।