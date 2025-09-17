modi gov pm suraksha bima yojana insurance in 20 rs for 2 lakh rs limit know detail on pm birthday तोहफा है मोदी सरकार की यह स्कीम, हर साल सिर्फ ₹20 करने होते हैं खर्च, Business Hindi News - Hindustan
तोहफा है मोदी सरकार की यह स्कीम, हर साल सिर्फ ₹20 करने होते हैं खर्च

PM Suraksha Bima Yojana: कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जिसमें सरकार मामूली रकम में बीमा देती है। ऐसी ही एक योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा (पीएमएसबीवाई) है। इस योजना में आपको सिर्फ 20 रुपये खर्च करने पड़ते हैं।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानWed, 17 Sep 2025 05:27 PM
PM Suraksha Bima Yojana: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज यानी 17 सितंबर को 75 साल के हो गए हैं। नरेंद्र मोदी 11 साल से देश के प्रधानमंत्री पद पर हैं। इस दौरान उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जिसका सीधा फायदा गरीब लोगों को मिल रहा है। उदाहरण के लिए उज्जवला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को एलपीजी सिलडेंर 300 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है। कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जिसमें सरकार मामूली रकम में बीमा देती है। ऐसी ही एक योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा (पीएमएसबीवाई) है। इस योजना में आपको सिर्फ 20 रुपये खर्च करने पड़ते हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

9 मई 2015 को शुरू की गई प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत सिर्फ 20 रुपये में बीमा कवरेज दिया जाता है। योजना के अंतर्गत बीमा कवर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष के लिए वैध होता है। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता के पास किसी भी बैंक में बचत खाता होना चाहिए, साथ ही आवेदक की उम्र 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु या पूर्ण रूप से स्थायी विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये तथा आंशिक स्थायी विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये के बीमा कवरेज का लाभ दिया जाता है। इस योजना की अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर 1800-110-001 या नजदीकी बैंक शाखा या ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल-मोबाइल ऐप का उपयोग किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई)

इस योजना के तहत किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 रुपये प्रतिदिन से कम प्रीमियम पर जीवन बीमा कवर प्रदान करने के लिए बनाई गई है। योजना के तहत एक साल का कवर है, जिसे हर साल रिन्यू किया जा सकता है। योजना के तहत कवर 1 जून से 31 मई तक एक वर्ष की अवधि के लिए है।

प्रीमियम: योजना का प्रीमियम प्रति सदस्य प्रति वर्ष 436 रुपये है। ऑटो डेबिट सुविधा के माध्यम से एक किस्त में प्रीमियम काटा जाता है। किसी भी कारण से ग्राहक की मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। नामांकन की तिथि से 30 दिनों की पैसे लेने की अवधि लागू होती है।

