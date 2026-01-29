Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़modi gov pm mudra scheme loan ammount and achievement in economic survey
₹50 हजार से ₹20 लाख तक लोन…मोदी सरकार की है योजना, आर्थिक सर्वे में भी चर्चा

₹50 हजार से ₹20 लाख तक लोन…मोदी सरकार की है योजना, आर्थिक सर्वे में भी चर्चा

संक्षेप:

आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक अक्टूबर 2025 तक, इस योजना के तहत 55.45 करोड़ लोन अकाउंट के माध्यम से 36.18 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। इस योजना में 4 कैटेगरी में लोन दिए जानते हैं। 

Jan 29, 2026 06:50 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

वैसे तो नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से गरीब और युवाओं को फोकस में रखकर कई योजनाएं लॉन्च की हैं। इनमें भी कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसमें लोगों को लोन के जरिए कारोबार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसी ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में योजना की सफलता का जिक्र किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के सफलता की भी चर्चा की गई है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

सर्वे में योजनाओं की सफलता का जिक्र

आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मार्च 25 तक 55.02 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से 36.63 करोड़ खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। इस योजना ने सबसे पहले बैंकिंग सेवाओं से वंचित रही आबादी के लिए आधारभूत बचत और लेनदेन का इंफ्रा स्थापित की है। वहीं, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत सड़क विक्रेताओं को बिना जमानत के वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना-मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार, सेवा और कृषि से सम्बद्ध गतिविधियों में शामिल सूक्ष्म और लघु उद्यमों को फंड दे रही है। अक्टूबर 2025 तक, इस योजना के तहत 55.45 करोड़ लोन अकाउंट के माध्यम से 36.18 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में

मुद्रा लोन योजना अब चार श्रेणियों जैसे 'शिशु', 'किशोर' 'तरुण' और 'तरुण प्लस' में है।

शिशु: इस कैटेगरी में 50,000 रुपये तक के लोन मिलते हैं

किशोर: इस कैटेगरी में 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक के लोन मिलते है

तरुण: इस कैटेगरी में 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का लोन शामिल है

तरुण प्लस: इस कैटेगरी में 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक लोन मिलते हैं

बता दें कि योजना के तहत अनुसूचित कॉमर्शियल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), लघु वित्त बैंक (एसएफबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) आदि द्वारा 20 लाख रुपये तक के जमानत मुक्त लोन दिए जाते हैं। यह लोन मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रों और कृषि में आय सृजन के लिए दिए जाते हैं।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar
दीपक कुमार, हिन्दुस्तान डिजिटल में बिजनेस की खबरें लिखते हैं। वह स्टॉक मार्केट, यूटिलिटी समेत बिजनेस सेक्शन से जुड़ी हर खबरों की ना सिर्फ समझ रखते हैं, बल्कि आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाने का काम करते हैं। दीपक की बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी जबरदस्त पकड़ है। उन्हें बेहतरीन काम की सराहना मिलती रही है और सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से सीवान (बिहार) के रहने वाले दीपक के पास करीब 11 साल का अनुभव है। करियर की बात करें तो अमर उजाला से शुरू हुआ सफर दैनिक भास्कर,आजतक, इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप होते हुए हिन्दुस्तान डिजिटल तक पहुंच चुका है। फिलहाल, वह हिन्दुस्तान डिजिटल में बतौर असिस्टेंट न्यूज एडिटर कार्यरत हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। वहीं, पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए हिमाचल यूनिवर्सिटी चले गए। दीपक सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं। उन्हें नई-नई तकनीक से रूबरू होना अच्छा लगता है। खाली वक्त में फिल्में देखना या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। और पढ़ें
Business News
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।