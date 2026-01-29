₹50 हजार से ₹20 लाख तक लोन…मोदी सरकार की है योजना, आर्थिक सर्वे में भी चर्चा
आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक अक्टूबर 2025 तक, इस योजना के तहत 55.45 करोड़ लोन अकाउंट के माध्यम से 36.18 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। इस योजना में 4 कैटेगरी में लोन दिए जानते हैं।
वैसे तो नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद से गरीब और युवाओं को फोकस में रखकर कई योजनाएं लॉन्च की हैं। इनमें भी कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिसमें लोगों को लोन के जरिए कारोबार करने के लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसी ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी है। आर्थिक सर्वेक्षण 2026 में योजना की सफलता का जिक्र किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के सफलता की भी चर्चा की गई है।
सर्वे में योजनाओं की सफलता का जिक्र
आर्थिक सर्वेक्षण के मुताबिक 2014 में शुरू की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत मार्च 25 तक 55.02 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें से 36.63 करोड़ खाते ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। इस योजना ने सबसे पहले बैंकिंग सेवाओं से वंचित रही आबादी के लिए आधारभूत बचत और लेनदेन का इंफ्रा स्थापित की है। वहीं, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत सड़क विक्रेताओं को बिना जमानत के वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं।
इसके अलावा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना-मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार, सेवा और कृषि से सम्बद्ध गतिविधियों में शामिल सूक्ष्म और लघु उद्यमों को फंड दे रही है। अक्टूबर 2025 तक, इस योजना के तहत 55.45 करोड़ लोन अकाउंट के माध्यम से 36.18 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में
मुद्रा लोन योजना अब चार श्रेणियों जैसे 'शिशु', 'किशोर' 'तरुण' और 'तरुण प्लस' में है।
शिशु: इस कैटेगरी में 50,000 रुपये तक के लोन मिलते हैं
किशोर: इस कैटेगरी में 50,000 रुपये से 5 लाख रुपये तक के लोन मिलते है
तरुण: इस कैटेगरी में 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का लोन शामिल है
तरुण प्लस: इस कैटेगरी में 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये तक लोन मिलते हैं
बता दें कि योजना के तहत अनुसूचित कॉमर्शियल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), लघु वित्त बैंक (एसएफबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई) आदि द्वारा 20 लाख रुपये तक के जमानत मुक्त लोन दिए जाते हैं। यह लोन मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार तथा सेवा क्षेत्रों और कृषि में आय सृजन के लिए दिए जाते हैं।