होम लोन पर 4% तक सब्सिडी, मिडिल क्लास के घर का सपना साकार करेगी मोदी सरकार
मुख्य बातें
- प्रधानमंत्री आवास योजना में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत होम लोन पर 4% तक की सब्सिडी मिलती है
- आइए योजना की डिटेल जान लेते हैं
केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो मध्यम से गरीब वर्ग को प्रभावित करता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी कुछ ऐसा ही है। यह योजना ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्र के लिए है। योजना के तहत ना सिर्फ गरीब बल्कि मध्यम वर्ग को भी सस्ते में घर बनाने का सपना साकार किया जाता है। योजना में क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम के तहत 4% तक की सब्सिडी मिलती है।
योजना की पात्रता?
खरीदे या बनाए जाने वाला घर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित शहर में होना चाहिए। आप और आपके परिवार के किसी सदस्य के पास भारत में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। आपने या आपके परिवार के किसी भी सदस्य (पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे) ने भारत सरकार की किसी भी सेंट्रल स्कीम या PMAY के किसी कंपोनेंट के तहत पहले कोई सहायता नहीं ली होनी चाहिए। योजना के लिए कमाने वाला वयस्क सदस्य चाहे उसकी वैवाहिक स्थिति जो भी हो, एक अलग परिवार की तरह माना जाएगा।
किस वर्ग को सब्सिडी?
जिनकी वार्षिक घरेलू आय ₹6 लाख से अधिक लेकिन ₹12 लाख से कम है उसे अधिकतम ₹9 लाख तक की होम लोन राशि पर ब्याज दर में 4% तक की सब्सिडी मिलती है। वहीं, जिनकी वार्षिक घरेलू आय ₹12 लाख से अधिक लेकिन ₹18 लाख से कम है, उनकी अधिकतम ₹12 लाख तक की लोन राशि पर ब्याज दर में 3% तक की सब्सिडी मिलती है। इसके अलावा, LIG और EWS वर्ग में वे लोग आते हैं, जिनकी वार्षिक घरेलू आय ₹3 लाख से अधिक लेकिन ₹6 लाख से कम है।
2.13 लाख घर को मंजूरी
सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 2.13 लाख घरों को मंजूर किया गया। इसमें से 2.05 लाख घर महिलाओं को आवंटित किए गए हैं, जिनमें विधवाएं, अलग रहने वाली या अविवाहित महिलाएं शामिल हैं। वहीं, 22 घर ट्रांसजेंडर को आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा, 25 हजार से ज्यादा घर वरिष्ठ नागरिकों को दिए गए हैं।
आंकड़े बताते हैं कि 34257 घर एससी, 22516 घर एसटी और 87077 घर ओबीसी लाभार्थियों के लिए हैं। कुल मिलाकर मंजूर किए गए 16.13 लाख घरों में से 12.99 लाख बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन घर हैं और 1.81 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप (एएचपी) घर हैं। वहीं, 1.20 लाख घर ब्याज सब्सिडी योजना के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं और 12,846 घरों को 'अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग' के रूप में मंजूरी दी गई है।
2015 में योजना की शुरुआत
बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की शुरुआत 2015 में हुई थी और इसके बाद से सस्ते आवास की कमी को दूर करने में इसने अहम भूमिका निभाई है। पीएमएवाई-यू 2.0 का आधार पीएमएवाई-यू है जिसका उद्देश्य शहरी भारत के अतिरिक्त एक करोड़ ईडब्लायूएस/एलआईजी/एमआईजी परिवारों की आवास जरूरतों को पूरा करना है। पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 1.27 करोड़ घर स्वीकृत किए गए हैं।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।और पढ़ें