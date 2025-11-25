बैंक अकाउंट में पैसे नहीं तब भी मिलेंगे ₹10 हजार, मोदी सरकार की है स्कीम
वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, जनधन योजना के तहत अब तक 56 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गये हैं जिनमें कुल 2 लाख 70 हजार करोड़ रुपये की राशि जमा है। जनधन खाताधारकों को निःशुल्क रुपे कार्ड जारी किये जाते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार जब देश की कमान संभाली तब उन्होंने कई ऐसी योजनाएं शुरू की थीं जिसके फोकस में एक बड़े वर्ग को रखा गया। ऐसी ही एक योजना प्रधानंत्री जनधन योजना (PMJDY) है। हालांकि, समय के साथ इस योजना में कई तरह के बदलाव हुए। इसके तहत जीरो बैलेंस पर बैंक अकाउंट खोले जाते हैं। इस अकाउंट की खास बात है कि जीरो बैलेंस होने के बावजूद 10 हजार रुपये तक निकाले जा सकते हैं। आइए डिटेल में जान लेते हैं।
क्या है डिटेल
जनधन योजना के तहत खोला गया बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट (BSBDA) सबसे लोकप्रिय सुविधा है। इस खाते में किसी प्रकार की न्यूनतम राशि रखने की बाध्यता नहीं होती। ग्राहक महीने में चार बार तक मुफ्त निकासी कर सकते हैं और बैंक शाखा, एटीएम या बैंकिंग सेवा प्रदाता (BC/बैंक मित्र) के जरिए लेन-देन कर सकते हैं। इस स्कीम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर खाते में एक रुपया भी न हो, फिर भी लाभार्थी 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा (OD) का फायदा उठा सकते हैं। यानी जरूरत के समय बैंक खाते से खाली होने पर भी पैसे मिल जाएंगे। इतना ही नहीं, खाते के साथ मिलने वाला RuPay डेबिट कार्ड 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान करता है, जिससे आम लोगों को बड़ी आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
कई सरकारी योजनाओं के लिए पात्र हैं खाताधारक
योजना के तहत ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के लिए बैंक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट (BC) या बैंक मित्र नियुक्त करते हैं। ये एजेंट खाताधारकों को जमा, निकासी, बैलेंस चेक और मिनी स्टेटमेंट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इससे उन लाखों लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंची हैं जहां पहले बैंक शाखाएं नहीं थीं।
बता दें कि जनधन खाताधारक कई सरकारी योजनाओं के लिए स्वतः पात्र हो जाते हैं, जिनमें प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और मुद्रा लोन शामिल हैं।