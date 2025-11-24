होम लोन पर 4% ब्याज सब्सिडी… घर बनाने वालों को मोदी सरकार का तोहफा
आसान भाषा में समझें तो EMI का भार कम हो जाएगा और परिवारों को घर खरीदना पहले से कहीं आसान हो जाएगा। यह सुविधा खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जिनकी सालाना आय 9 लाख रुपये तक है और जिनके पास देश में कहीं भी अपना पक्का घर नहीं है।
अपने घर का सपना हर कोई देखता है लेकिन इसे साकार करना आसान नहीं होता। ज्यादातर लोग अपने जीवन की गाढ़ी कमाई लगाकर इस सपने को साकार कर पाते हैं। हालांकि, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ना सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के इस सपने को साकार करने में मदद करती है बल्कि मध्यम वर्ग के लोग भी इसका फायदा उठा सकते हैं। आइए समझ लेते हैं कि आखिर कैसे?
2024 में सरकार का फैसला
दरअसल, नरेंद्र मोदी सरकार ने साल 2024 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) 2.0 को मंजूरी दी थी। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के परिवारों को फोकस में रखा गया है। इस तरह के लोगों को अपना पहला घर खरीदने या बनाने के लिए ब्याज सब्सिडी का बड़ा लाभ दिया जाएगा।
कितने लोन पर कितनी सब्सिडी
सरकार पीएमएवाई-यू 2.0 के ब्याज सब्सिडी योजना (ISS) के तहत घर खरीदने के लिए लिए गए किफायती होम लोन पर सब्सिडी देती है। सब्सिडी पाने के लिए मकान की कीमत 35 लाख रुपये तक और लोन 25 लाख रुपये तक होना चाहिए। इस योजना की खास बात यह है कि लोन की अवधि 12 साल तक होने पर पहले 8 लाख रुपये के कर्ज पर 4% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। आसान भाषा में समझें तो EMI का भार कम हो जाएगा और परिवारों को घर खरीदना पहले से कहीं आसान हो जाएगा। यह सुविधा खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जिनकी सालाना आय 9 लाख रुपये तक है और जिनके पास देश में कहीं भी अपना पक्का घर नहीं है।
कुल सब्सिडी 1.80 लाख रुपये
लाभार्थी को मिलने वाली कुल सब्सिडी 1.80 लाख रुपये होगी, जिसे सरकार 5 किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी। लाभार्थी वेबसाइट, ओटीपी या स्मार्ट कार्ड के जरिए अपने सब्सिडी खाते की जानकारी भी देख सकता है। बता दें कि योजना के लिए सरकार ने कुल ₹2.30 लाख करोड़ की सहायता तय की है, जिसमें से ब्याज सब्सिडी बड़ा हिस्सा है। सरकार का अनुमान है कि अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ नए शहरी परिवार इस योजना से लाभ उठा सकेंगे।