बैंक खाते में पैसे जमा करने से हिचक रहे लोग… अब सरकार ने की ये अपील

वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कासा यानी चालू खाता और बचत खाता जमा में सुधार लाने और एमएसएमई एवं कृषि क्षेत्र को ऋण देने में वृद्धि करने को कहा है। आइए डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर कासा क्या होता है और इसका कैसे असर पड़ता है।

पिछले एक साल से बैंकों में पैसे जमा करने की दिलचस्पी कम हुई है। इस गिरावट को लेकर सरकार भी टेंशन में नजर आ रही है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने बैंकों से ‘कासा’ (चालू खाता और बचत खाता) जमा में सुधार लाने को कहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले एक साल में सरकारी बैंकों का कासा रेश्यो लगातार गिर रहा है, जिससे उनके मुनाफे पर दबाव पड़ रहा है।

किस बैंक का कितना कासा रेश्यो देश के सबसे बड़े बैंक, एसबीआई का भी कासा रेश्यो जून तिमाही में पिछले साल के 40.70 प्रतिशत से घटकर 39.36 प्रतिशत हो गया। इसी तरह, बैंक ऑफ बड़ौदा का कासा रेश्यो जून तिमाही में कम होकर 39.33 प्रतिशत हो गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कासा जमा में सुधार से बैंकों को अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को ऋण देने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कृषि क्षेत्र के साथ-साथ रोजगार पैदा करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण देने में वृद्धि करने का आग्रह किया गया। वित्त मंत्रालय ने बैंकों को विशेष रूप से कृषि, एमएसएमई क्षेत्रों को कर्ज देने के लिए कहा है, क्योंकि कृषि के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है।