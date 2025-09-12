modi gov finmin asks banks to boost casa deposits current and savings account बैंक खाते में पैसे जमा करने से हिचक रहे लोग… अब सरकार ने की ये अपील, Business Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़modi gov finmin asks banks to boost casa deposits current and savings account

बैंक खाते में पैसे जमा करने से हिचक रहे लोग… अब सरकार ने की ये अपील

वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कासा यानी चालू खाता और बचत खाता जमा में सुधार लाने और एमएसएमई एवं कृषि क्षेत्र को ऋण देने में वृद्धि करने को कहा है। आइए डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर कासा क्या होता है और इसका कैसे असर पड़ता है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 08:43 PM
share Share
Follow Us on
बैंक खाते में पैसे जमा करने से हिचक रहे लोग… अब सरकार ने की ये अपील

पिछले एक साल से बैंकों में पैसे जमा करने की दिलचस्पी कम हुई है। इस गिरावट को लेकर सरकार भी टेंशन में नजर आ रही है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने बैंकों से ‘कासा’ (चालू खाता और बचत खाता) जमा में सुधार लाने को कहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले एक साल में सरकारी बैंकों का कासा रेश्यो लगातार गिर रहा है, जिससे उनके मुनाफे पर दबाव पड़ रहा है।

किस बैंक का कितना कासा रेश्यो

देश के सबसे बड़े बैंक, एसबीआई का भी कासा रेश्यो जून तिमाही में पिछले साल के 40.70 प्रतिशत से घटकर 39.36 प्रतिशत हो गया। इसी तरह, बैंक ऑफ बड़ौदा का कासा रेश्यो जून तिमाही में कम होकर 39.33 प्रतिशत हो गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कासा जमा में सुधार से बैंकों को अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को ऋण देने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से कृषि क्षेत्र के साथ-साथ रोजगार पैदा करने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को ऋण देने में वृद्धि करने का आग्रह किया गया। वित्त मंत्रालय ने बैंकों को विशेष रूप से कृषि, एमएसएमई क्षेत्रों को कर्ज देने के लिए कहा है, क्योंकि कृषि के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है।

कासा रेश्यो के बारे में जान लीजिए

यह एक बैंकिंग टर्म है, जो यह बताता है कि किसी बैंक की कुल जमाराशि (डिपॉजिट) में से कितना हिस्सा चालू और बचत खाता से आता है। चालू खाता की बात करें तो व्यापारी या बिजनेसवाले इस्तेमाल करते हैं। वहीं, बचत खाते की बात करें तो इसे साधारण ग्राहक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों (चालू+ बचत) की जमाराशि को मिलाकर कासा कहते हैं। कासा रेश्यो से यह पता चलता है कि बैंक की कुल जमा राशि में कितना प्रतिशत हिस्सा कासा (चालू + बचत खाता) से आ रहा है।

Fixed Deposit
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।