मोदी सरकार दे रही क्रेडिट कार्ड, 5 लाख रुपये है लिमिट, इन लोगों के लिए खुशखबरी

नरेंद्र मोदी सरकार की कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जिसके तहत क्रेडिट कार्ड पेश किया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के लिए भी एक ऐसी योजना है। इसके तहत मिलने वाले क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख रुपये है।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 08:55 AM
SME Credit Cards: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अब तक के कार्यकाल में कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिसके तहत लोगों को बिजनेस के लिए लोन मिलता है। वहीं, कुछ ऐसी भी योजनाएं हैं जिसके तहत क्रेडिट कार्ड पेश किया जा रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) के लिए भी एक ऐसी योजना है।

कितनी है लिमिट

दरअसल, बीते फरवरी महीने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा था कि उद्यम पोर्टल पर रजिस्टर्ड सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपये तक की लिमिट वाले क्रेडिट कार्ड पेश किए जाएंगे। वित्त मंत्री ने बताया था कि पहले साल में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। यह कदम भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

SME क्रेडिट कार्ड की खासियत

यह क्रेडिट कार्ड व्यवसायों को हर दिन के काम के प्रबंधन के लिए पैसे उपलब्ध कराते हैं। उदाहरण के लिए इक्युपमेंट, सामान खरीदने और अन्य संबंधित व्यावसायिक खर्चों को पूरा करने में मददगार है। ये कार्ड व्यावसायिक व्यय पर नजर रखने में भी मदद करते हैं। इस प्रकार, खर्च की निगरानी और विनियमन आसान हो जाता है।

मिलती हैं कई सुविधाएं

कई SME क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड, कैशबैक और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। इनमें से कुछ कार्ड पर टर्म लोन, री-पेमेट पर राहत जैसी सुविधाएं मिलती हैं। बिजनेस क्रेडिट कार्ड का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने से एसएमई को एक मजबूत क्रेडिट हिस्ट्री बनाने में मदद मिल सकती है। इसके तहत कुछ क्रेडिट कार्ड 45-50 दिनों तक की ब्याज-मुक्त अवधि प्रदान करते हैं, जिससे व्यवसायों को शार्ट टर्म में वर्किंग कैपिटल मिलती है। इनमें से कुछ कार्ड प्रतिस्पर्धी ब्याज दरों पर ईएमआई सेवाएं भी देते हैं।

बता दें कि भारत में कई बैंक एसएमई के लिए डिजाइन किए गए क्रेडिट कार्ड देते हैं। इनमें एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, कोटक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और इंडसइंड बैंक शामिल हैं।

