42 रुपये के खर्च पर बड़ा सहारा देती है यह स्कीम, अब मोदी सरकार ने दी खुशखबरी

Jan 24, 2026 05:17 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
केंद्र सरकार की चर्चित अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में निवेश की योजना बना रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, बीते दिनों इस योजना को सरकार ने वित्त वर्ष 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। योजना के तहत मामूली निवेश कर आप 5000 रुपये तक पेंशन का इंतजाम कर सकते हैं। आइए योजना के बारे में विस्तार में।

18 वर्ष की उम्र से शुरुआत

यह योजना 18 से 40 वर्ष की आयु के भारतीय नागरिकों के लिए है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर ₹1,000, ₹2,000, ₹3,000, ₹4,000 या ₹5,000 तक की गारंटीड मासिक पेंशन प्राप्त करता है। यह रकम चुनी गई पेंशन राशि और जमा अंशदान पर निर्भर करती है। अंशदान राशि मासिक, तिमाही या छमाही आधार पर खाते से ऑटो-डेबिट के माध्यम से जमा की जाती है।

कम से कम कितनी रकम का निवेश?

योजना के तहत लाभार्थी को कम से कम 42 रुपये मासिक निवेश करना होगा। हालांकि, शर्त ये है कि निवेशक की उम्र 18 साल हो। 18 साल की उम्र में 42 रुपये की मासिक निवेश से शुरुआत करने पर 1000 रुपये प्रति माह का पेंशन मिलेगा। जैसे-जैसे उम्र बढ़ेगी नए निवेशक के लिए निवेश की रकम बढ़ती जाएगी।

लाभार्थी की मौत के बाद किसे मिलेगी रकम?

60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थी को नियमित पेंशन मिलती है और उसकी मृत्यु के बाद वही पेंशन उसके पति या पत्नी को दी जाती है। यदि दोनों का निधन हो जाता है तो जमा की गई पूरी संचित राशि नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाती है। गंभीर बीमारी, असाधारण परिस्थितियों या विशेष कारणों से 60 वर्ष से पहले स्वैच्छिक निकासी की सुविधा भी उपलब्ध है। हालांकि सामान्य स्थिति में समय से पहले निकासी की अनुमति नहीं होती। योजना के तहत 19 जनवरी 2026 तक 8.66 करोड़ से अधिक ग्राहक नामांकित हो चुके हैं। बता दें कि 1 अक्टूबर 2022 से कोई भी नागरिक जो आयकर दाता है या रह चुका है (आयकर अधिनियम, 1961), नया अटल पेंशन योजना के तहत खाता खोलने के लिए पात्र नहीं होगा।

