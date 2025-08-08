11 अगस्त को सदन में पेश होगा इनकम टैक्स बिल, टैक्सपेयर के लिए क्या कुछ बदलेगा? जानें बड़े अपडेट

न्यू इनकम टैक्स बिल के अपडेटेड वर्जन को केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है। इस बिल को मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 के स्थान पर लाया गया है। इस बिल में टैक्सपेयर्स के हित में कई अहम फैसले लिए गए हैं।

New Income Tax Bill: न्यू इनकम टैक्स बिल के अपडेटेड वर्जन को केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी गई है। अब यह बिल सोमवार यानी 11 अगस्त को लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल को मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 के स्थान पर लाया गया है। इसमें टैक्सपेयर्स के हित में कई अहम फैसले लिए गए हैं।

टैक्स स्लैब भी बदला है? न्यू इनकम टैक्स बिल को लेकर सबसे ज्यादा सवाल स्लैब को लेकर पूछा जा रहा है। हालांकि, टैक्स स्लैब में किसी तरह के बदलाव नहीं हुए हैं। आयकर विभाग ने भी स्पष्ट कर दिया था कि नए बिल में टैक्स के किसी स्लैब में बदलाव का प्रस्ताव नहीं है। आयकर विभाग ने कहा कि इस बिल का मकसद भाषा को सरल बनाना और अनावश्यक या अप्रचलित प्रावधानों को हटाना है।

टैक्सपेयर्स को राहत भी नए बिल में सिफारिश की गई है कि टैक्सपेयर्स को आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख के बाद भी बिना किसी दंडात्मक शुल्क का भुगतान किए टीडीएस रिफंड का दावा करने की अनुमति दी जाए। जिन व्यक्तियों को आमतौर पर टैक्स रिटर्न दाखिल करने की जरूरत नहीं होती, उनके टीडीएस रिफंड दावों की वापसी के संबंध में समिति ने सुझाव दिया कि आयकर विधेयक में उस प्रावधान को हटाना चाहिए, जो करदाता के लिए नियत तिथि के भीतर आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य बनाता है।

- नए बिल में समिति की सिफारिश है कि मानक 30% कटौती की गणना नगरपालिका करों में कटौती के बाद वार्षिक मूल्य पर की जानी चाहिए। धारा 22(2) में, इसने निर्माण-पूर्व ब्याज के लिए कटौती को किराए पर दी गई संपत्तियों तक बढ़ाने की सिफारिश की।

- नए बिल में आयकर अधिनियम, 1961 के ‘पिछले वर्ष’ शब्द के स्थान पर ‘कर वर्ष’ शब्द का प्रयोग किया गया है। साथ ही, कर आकलन वर्ष की अवधारणा को भी समाप्त कर दिया गया है। वर्तमान में, पिछले वर्ष (मान लीजिए 2023-24) में अर्जित कमाई पर, कर आकलन वर्ष (मान लीजिए 2024-25) में भुगतान किया जाता है। नए बिल में पिछले वर्ष और कर आकलन वर्ष की अवधारणा को हटा दिया गया है और केवल कर वर्ष को ही शामिल किया गया है।

- नया इनकम टैक्स बिल पुराने आयकर विधेयक, 1961 के आकार का आधा है। इसमें मुकदमेबाजी और नई व्याख्या के दायरे को कम करके आसान बनाया गया है। नए बिल में शब्दों की संख्या कम यानी 2.6 लाख है। यह आयकर अधिनियम के 5.12 लाख शब्दों से काफी कम है। इसमें धाराओं की संख्या 536 है, जबकि मौजूदा कानून में 819 धाराएं प्रभावी हैं। वहीं, अध्यायों की संख्या भी 47 से घटाकर 23 कर दी गई है।