modi cabinet gives nod to 4 major railway projects worth 24634 cr rs detail here मोदी कैबिनेट ने 4 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को दी हरी झंडी, 24634 करोड़ रुपये होंगे खर्च
Hindustan Hindi News
modi cabinet gives nod to 4 major railway projects worth 24634 cr rs detail here

मोदी कैबिनेट ने 4 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को दी हरी झंडी, 24634 करोड़ रुपये होंगे खर्च

मोदी कैबिनेट ने मंगलवार को 24,634 करोड़ रुपये की चार प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को कवर करेंगे। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद रेलवे नेटवर्क में करीब 894 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी।

Deepak Kumar लाइव हिन्दुस्तानTue, 7 Oct 2025 04:01 PM
मोदी कैबिनेट ने 4 बड़े रेलवे प्रोजेक्ट को दी हरी झंडी, 24634 करोड़ रुपये होंगे खर्च

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने मंगलवार को 24,634 करोड़ रुपये की चार प्रमुख रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि इससे देश के तीन राज्यों के 18 जिलों को कवर किया जा सकेगा। यह पर्यटन क्षेत्र के लिए भी फायदेमंद प्रोजेक्ट है।

ये 4 परियोजनाएं हैं शामिल

वर्धा - भुसावल : तीसरी और चौथी लाइन - 314 किलोमीटर (महाराष्ट्र)

गोंदिया - डोंगरगढ़ : चौथी लाइन - 84 किलोमीटर (महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़)

वडोदरा-रतलाम: तीसरी और चौथी लाइन - 259 किलोमीटर (गुजरात, मध्य प्रदेश)

इटारसी - भोपाल - बीना: चौथी लाइन - 237 किलोमीटर (मध्य प्रदेश)

18 जिलों को कवर करने वाली परियोजनाएं

ये प्रोजेक्ट महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और छत्तीसगढ़ के 18 जिलों को कवर करने वाले हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद भारतीय रेलवे नेटवर्क में करीब 894 किलोमीटर की बढ़ोतरी होगी। इन परियोजनाओं से लगभग 3,633 गांवों को सीधा फायदा मिलेगा, जिनकी कुल आबादी लगभग 85.84 लाख है। इनमें से दो आकांक्षी जिले- विदिशा (मध्य प्रदेश) और राजनांदगांव (छत्तीसगढ़) भी शामिल हैं। इन जिलों में बेहतर कनेक्टिविटी से लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा और स्थानीय उद्योगों को भी मजबूती मिलेगी।

क्या होंगे फायदे

सरकार की ओर से जारी बयान के मुताबिक इससे पर्यटन को भी उड़ान मिलेगी। दरअसल, इन परियोजनाओं से सांची, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, भीमबेटका रॉक शेल्टर, हजारा फॉल्स और नावागांव नेशनल पार्क जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों तक रेल पहुंच और आसान हो जाएगी। इसके अलावा यह रूट कोयला, सीमेंट, कंटेनर, खाद्यान्न, फ्लाई ऐश और स्टील जैसे आवश्यक माल की ढुलाई के लिए बेहद अहम है। परियोजना के प्रभावी होने से सालाना 78 मिलियन टन (MTPA) अतिरिक्त माल ढुलाई संभव होगी। इसके साथ ही परियोजनाओं से देश के लॉजिस्टिक कॉस्ट में कमी, तेल आयात में 28 करोड़ लीटर की बचत और 139 करोड़ किलोग्राम CO₂ उत्सर्जन में कमी आएगी। यह पर्यावरणीय लाभ छह करोड़ पेड़ लगाने के बराबर है।

रेलवे शेयरों मे आई तेजी

सरकार के इस फैसले के बाद कारोबार के आखिरी घंटे में रेलवे शेयरों में तूफानी तेजी देखी गई। सरकारी रेलवे कंपनियां- इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल), रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयरों में 6% तक की बढ़ोतरी हुई। इरकॉन इंटरनेशनल के शेयर 7% बढ़कर ₹184.4 पर पहुंच गए। आरवीएनएल के शेयर मंगलवार को 2.6% की बढ़त के साथ ₹355.6 पर बंद हुए। रेलटेल के शेयर 3.5% बढ़कर ₹398.2 पर बंद हुए।

