बिना गारंटी ₹20 लाख तक लोन बांटने वाली स्कीम, अब मोदी सरकार ने किया बड़ा बदलाव

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Mudra loan scheme: नरेंद्र मोदी सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनमें लोगों को कर्ज देकर उन्हें कारोबार बढ़ाने में मदद दी जाती है। ऐसी ही चर्चित प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी है। इस योजना को लेकर मोदी कैबिनेट ने एक अहम फैसला लिया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं।

क्या लिया गया है फैसला? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले कर्ज के लिए क्रेडिट गारंटी फंड को पांच साल बढ़ाकर मार्च, 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सूक्ष्म इकाइयों के लिए यह फैसला लिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल के इस फैसले की जानकारी दी। आधिकारिक बयान के मुताबिक, मंत्रिमंडल ने 5000 करोड़ रुपये के फंड को मंजूरी दी है, जिससे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12.6 लाख करोड़ रुपये का कर्ज उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सितंबर, 2026 तक इस योजना के तहत क्रेडिट देने वाली संस्थाओं ने 60.36 करोड़ से अधिक कर्ज मंजूर किए थे, जिनकी कुल राशि 43.34 लाख करोड़ रुपये है। यह फंड राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से लोन देने वाली संस्थाओं को कर्ज चूक के जोखिम के खिलाफ ऋण गारंटी उपलब्ध कराता है।

सालाना गारंटी फीस में भी कटौती इस योजना के तहत सालाना गारंटी फीस को 1 प्रतिशत से घटाकर 0.75 प्रतिशत कर दिया गया है। इस कदम से बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए छोटे कारोबारियों को कर्ज उपलब्ध कराने की लागत कम होगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत पात्र छोटे उद्यमों (माइक्रो एंटरप्राइजेज) को दिए जाने वाले 20 लाख रुपये तक के लोन पर गारंटी कवरेज मिलेगा।

इसके अलावा प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) के तहत बैंकों की ओर से दी जाने वाली 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा को भी इस योजना में शामिल किया गया है। स्वयं सहायता समूहों (SHGs) को दिए जाने वाले 10 लाख से 20 लाख रुपये तक के कर्ज पर भी गारंटी कवरेज मिलेगा। हालांकि, स्वयं सहायता समूहों के लिए गारंटी फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इनके लिए पहले साल में 0.25 फीसदी और अगले वर्षों में 0.50 फीसदी फीस लागू रहेगी।

योजना के बारे में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत छोटे कारोबारियों, दुकानदारों और अपना व्यवसाय शुरू करने की इच्छा रखने वाले लोगों को बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे बैंक से लोन मिल सकता है। इस योजना के तहत अब अधिकतम 20 लाख रुपये तक का लोन मिल सकता है। ये चार कैटेगरी में है-