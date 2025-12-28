31 दिसंबर को खुल रहा इस साल का आखिरी IPO, क्या करती है कंपनी? नोट करें GMP

संक्षेप: IPO News Updates: इस हफ्ते सिर्फ एक कंपनी का आईपीओ ही खुलने जा रहा है। कंपनी का नाम मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर आईपीओ (Modern Diagnostic IPO) है। कंपनी के आईपीओ का साइज 36.89 करोड़ रुपये का है।

IPO News Updates: इस हफ्ते सिर्फ एक कंपनी का आईपीओ ही खुलने जा रहा है। कंपनी का नाम मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर आईपीओ (Modern Diagnostic IPO) है। कंपनी के आईपीओ का साइज 36.89 करोड़ रुपये का है। आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश शेयरों पर आधारित है। आईपीओ के जरिए कंपनी 41 लाख शेयर जारी करेगी। बता दें, आईपीओ 31 दिसंबर से 2 जनवरी 2026 तक खुला रहेगा। यह साल आखिरी आईपीओ होगा।

क्या है प्राइस बैंड? कंपनी ने 85 रुपये से 90 रुपये तक प्राइस बैंड तय किया है। मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर आईपीओ का लॉट साइज 1600 शेयरों का है। निवेशकों को कम से कम 2 लॉट पर दांव लगाना होगा। जिसकी वजह से निवेशकों को कम से कम 288000 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा। यह एसएमई सेगमेंट का आईपीओ है। कंपनी की लिस्टिंग नए साल में बीएसई एसएमई में होगी।

क्या चल रहा है जीएमपी Modern Diagnostic IPO का जीएमपी आज जीरो रुपये पर है। इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में इस आईपीओ को लेकर कोई भी हलचल नहीं है। जिसकी वजह से निवेशकों को आज कोई भी लिस्टिंग गेन नहीं दिखा रहा है।

क्या करती है कंपनी? इस कंपनी की शुरुआत 1985 में हुई थी। कंपनी की तरफ से देश के अलग-अलग हिस्सों में पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी सर्विसेज प्रदान की जाती है। Modern Diagnostic इंस्टीट्यूशनल कस्टमर के लिए टेस्ट पैकेज, घर पर जाकर कलेक्शन, ऑनलाइन रिपोर्ट जैसी सुविधाएं अपने ग्राहकों को दी जाती हैं।

मौजूदा समय में कंपनी के पास 21 सेंटर हैं। जिसमें 18 लैब्स और 3 डायग्नोस्टिक सेंटर हैं। आईपीओ के लिए बीलाइन कैपिटल एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है। वहीं, MUFG Intime India को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है।