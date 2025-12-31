पहले ही दिन फुल हुआ यह IPO, 100 रुपये पर हो सकती है लिस्टिंग, GMP कर रहा इशारा

संक्षेप: मॉडर्न डायग्नोस्टिक का आईपीओ बुधवार को खुलने के कुछ घंटों के भीतर ही फुल हो गया है। IPO में मॉडर्न डायग्नोस्टिक के शेयर का दाम 90 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 10 रुपये के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं।

मॉडर्न डायग्नोस्टिक के आईपीओ को लोगों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मॉडर्न डायग्नोस्टिक का आईपीओ बुधवार को खुलने के कुछ घंटों के भीतर ही फुल हो गया है। कंपनी का आईपीओ बुधवार को दोपहर 2 बजे तक 2.92 गुना सब्सक्राइब हो गया है। ग्रे मार्केट में मॉडर्न डायग्नोस्टिक के शेयर सधी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 11 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। मॉडर्न डायग्नोस्टिक का आईपीओ दांव लगाने के लिए शुक्रवार 2 जनवरी तक खुला रहेगा।

90 रुपये का शेयर का दाम, अभी 10 रुपये है GMP

IPO में मॉडर्न डायग्नोस्टिक के शेयर का दाम 90 रुपये है। वहीं, ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर 10 रुपये के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो मॉडर्न डायग्नोस्टिक के शेयर 100 रुपये पर लिस्ट हो सकते हैं। SME कंपनी मॉडर्न डायग्नोस्टिक के आईपीओ का टोटल साइज 37 करोड़ रुपये तक का है। मॉडर्न डायग्नोस्टिक के शेयर बुधवार 7 जनवरी 2026 को बाजार में लिस्ट होंगे। मॉडर्न डायग्नोस्टिक की शुरुआत 1985 में हुई है। मॉडर्न डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर लिमिटेड एक डायग्नोस्टिक चेन है, जो कि पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी सर्विसेज उपलब्ध कराती है। धर्मेंद्र सिंह यादव, दीपाली यादव, आशा यादव और जितेंद्र सिंह कंपनी के प्रमोटर्स हैं। आईपीओ से पहले कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 99.99 पर्सेंट थी, जो कि अब 72.85 पर्सेंट रह जाएगी।