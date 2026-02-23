Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

₹80 का IPO पहले ही दिन हुआ पूरा सब्सक्राइब, ग्रे मार्केट में भी जबरदस्त तेजी

Feb 23, 2026 05:18 pm ISTVarsha Pathak लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

निवेशकों को कम से कम 1,600 शेयरों का एक लॉट खरीदना होगा और आगे की बोली भी 1,600 शेयर के मल्टीपल में लगानी होगी। यह इश्यू बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए लाया गया है और इसका कुल साइज करीब ₹20.10 करोड़ है, जिसमें 25 लाख नए शेयर जारी किए जा रहे हैं।

₹80 का IPO पहले ही दिन हुआ पूरा सब्सक्राइब, ग्रे मार्केट में भी जबरदस्त तेजी

Mobilise App Lab IPO: मोबिलाइज ऐप लैब का IPO सोमवार, 23 फरवरी से खुल गया है और इसमें निवेश का मौका 25 फरवरी तक रहेगा। कंपनी ने इश्यू का प्राइस बैंड ₹75 से ₹80 प्रति शेयर तय किया है, जबकि हर शेयर की फेस वैल्यू ₹10 है। निवेशकों को कम से कम 1,600 शेयरों का एक लॉट खरीदना होगा और आगे की बोली भी 1,600 शेयर के मल्टीपल में लगानी होगी। यह इश्यू बुक बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए लाया गया है और इसका कुल साइज करीब ₹20.10 करोड़ है, जिसमें 25 लाख नए शेयर जारी किए जा रहे हैं।

कितना हुआ सब्सक्रिप्शन

सब्सक्रिप्शन की बात करें तो दूसरे दिन तक IPO को कुल 2.48 गुना सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। रिटेल कैटेगरी 2.70 गुना और NII कैटेगरी 5.23 गुना बुक हो चुकी है। कंपनी को 16,72,000 शेयरों के मुकाबले 41,40,800 शेयरों के लिए बोलियां मिल चुकी हैं। शेयर अलॉटमेंट 26 फरवरी को फाइनल होगा और 27 फरवरी को सफल निवेशकों के डिमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। कंपनी के शेयर 2 मार्च को एनएसई SME प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे।

ग्रे मार्केट में हाल

ग्रे मार्केट में भी इस IPO को लेकर हलचल है। मोबिलाइज ऐप लैब का GMP आज ₹16 बताया जा रहा है। अगर ऊपरी प्राइस बैंड ₹80 को आधार मानें तो संभावित लिस्टिंग प्राइस करीब ₹96 हो सकता है, यानी लगभग 20% का प्रीमियम। पिछले कुछ सत्रों में GMP ₹0 से ₹16 तक पहुंच चुका है, जिससे संकेत मिलता है कि लिस्टिंग मजबूत रह सकती है। हालांकि, निवेश से पहले जोखिम और बाजार की स्थिति को ध्यान में रखना जरूरी है।

ये भी पढ़ें:20% टूटा बैंक का शेयर, निवेशकों को एक ही दिन में ₹14438 करोड़ का नुकसान
ये भी पढ़ें:1 पर 3 शेयर बोनस दे रही कंपनी, साथ ही 2 टुकड़ों में बंटेगा स्टॉक, फोकस में शेयर
ये भी पढ़ें:शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों का बड़ा दांव, खरीद डाले 31815 करोड़ रुपये के शेयर

कंपनी का कारोबार

साल 2012 में स्थापित मोबिलाइज ऐप लैब लिमिटेड आईटी सॉल्यूशंस और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के क्षेत्र में काम करती है। कंपनी एंटरप्राइज सॉल्यूशंस, एसेट मैनेजमेंट, HRMS, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और स्कूल-यूनिवर्सिटी ERP जैसे प्रोडक्ट्स देती है। इसके अलावा सिंगल साइन-ऑन (SSO), AI स्टूडियो और IoT आधारित सॉल्यूशंस भी इसके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। कंपनी का दावा है कि उसके क्लाउड-बेस्ड प्लेटफॉर्म बिजनेस की एफिशिएंसी बढ़ाने और ऑटोमेशन को मजबूत करने में मदद करते हैं।

कंपनी की वित्तीय प्रदर्शन

वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो कंपनी ने FY25 में शानदार ग्रोथ दिखाई है। स्टैंडअलोन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) 52% बढ़कर ₹4.71 करोड़ हो गया, जो पिछले साल ₹3.1 करोड़ था। वहीं ऑपरेशंस से रेवेन्यू में 33.8% की बढ़ोतरी दर्ज हुई और यह ₹16.14 करोड़ तक पहुंच गया, जो FY24 में ₹12.06 करोड़ था। मजबूत मुनाफे और आय में बढ़त की वजह से निवेशकों की दिलचस्पी इस IPO में बढ़ी हुई दिख रही है।

Varsha Pathak

लेखक के बारे में

Varsha Pathak

वर्षा पाठक लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 4 सालों से इस संस्थान से जुड़ी हुई हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें लगभग 8 साल का अनुभव है। उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। बिहार की रहने वाली वर्षा वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान के बिजनेस सेक्शन के लिए खबरें लिखती हैं। उन्हें स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, यूटिलिटी, टैक्स, बजट, एक्सप्लेनर, इंटरव्यूज और कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़ी खबरों की समझ है। जटिल आर्थिक विषयों को सरल, तथ्यात्मक और पाठकों के लिए उपयोगी भाषा में प्रस्तुत करना उनकी लेखन शैली की विशेषता है। हिन्दुस्तान से पहले वर्षा दैनिक भास्कर (प्रिंट), मनी भास्कर और नेटवर्क18 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम कर चुकी हैं। उन्हें फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव भी है। डिजिटल पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वर्षा को मनी भास्कर में सबसे अधिक UVs-PVs का पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा, लाइव हिन्दुस्तान में भी वर्षा का टॉप परफॉर्मेंस रहा है और इसके लिए पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है।

और पढ़ें
Business News Business Latest News
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,