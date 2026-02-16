23 फरवरी से ओपन हो रहा यह IPO, ग्रे मार्केट में अभी से ही तेजी
इश्यू प्राइस और लॉट साइज की घोषणा जल्द की जाएगी। निवेशकों के लिए 50% हिस्सा क्यूआईबी, 15% एनआईआई (एचएनआई) और 35% रिटेल श्रेणी के लिए आरक्षित रहेगा। ग्रे मार्केट में कंपनी के शेयर ₹11 प्रीमियम पर ट्रेड कर रहे हैं।
कंपनी के बारे में
मोबिलाइज ऐप लैब एक भारतीय SaaS आधारित आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से एंटरप्राइज ऑपरेशंस को आसान और व्यवस्थित बनाने पर काम करती है। कंपनी हेल्थकेयर, फूड एंड बेवरेज और फैसिलिटी मेंटेनेंस जैसे सेक्टरों के लिए कस्टमाइज्ड ERP और मैनेजमेंट सॉल्यूशंस उपलब्ध कराती है। इसका प्रमुख उत्पाद “OpsSuite” एक उन्नत कंप्यूटरीकृत मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम (CMMS) है, जो कंपनियों को अपने फिजिकल एसेट्स मैनेज करने, उपकरणों का रिकॉर्ड ट्रैक करने और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस शेड्यूल करने में मदद करता है।
कंपनी के अन्य प्रोडक्ट्स में “एडुप्रो ईआरपी” शामिल है, जो शैक्षणिक संस्थानों के एडमिशन, अकादमिक गतिविधियों और परिवहन प्रबंधन को संभालता है। “एससीएमप्रो ईआरपी” सप्लाई चेन मैनेजमेंट में स्रोत-से-अनुबंध (एस2सी) और खरीद-से-भुगतान (P2P) प्रक्रियाओं को एकीकृत करता है। वहीं “HRevO” प्लेटफॉर्म एक व्यापक HRMS समाधान है, जो टैलेंट एक्विजिशन, पेरोल और पीपल एनालिटिक्स पर केंद्रित है। 14 फरवरी 2025 तक कंपनी के पेरोल पर कुल 95 कर्मचारी कार्यरत थे।
कंपनी की योजना
आईपीओ से जुटाई गई राशि का उपयोग कंपनी प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए नए टैलेंट की भर्ती (₹5.54 करोड़), घरेलू बाजार में विस्तार हेतु बिजनेस डेवलपमेंट और मार्केटिंग गतिविधियों (₹3.03 करोड़) तथा इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ीकरण (₹5.47 करोड़) में करेगी। कंपनी के प्रमोटर्स में श्री आशीष शर्मा, श्रीमती स्मृति शर्मा और डॉ. मनीष शर्मा शामिल हैं। डिजिटल और ERP सॉल्यूशंस की बढ़ती मांग के बीच यह आईपीओ एसएमई निवेशकों के लिए एक अहम अवसर माना जा रहा है।
