Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Mobikwik shares tanked over 66 percent from 52 week high dropped below IPO price
66% से ज्यादा टूट गया यह शेयर, एक साल के भीतर धड़ाम, 150% की आई थी तेजी

66% से ज्यादा टूट गया यह शेयर, एक साल के भीतर धड़ाम, 150% की आई थी तेजी

संक्षेप:

मोबिक्विक के शेयर अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से 66% से ज्यादा लुढ़क गए हैं। बाजार में लिस्टिंग के एक साल के भीतर कंपनी के शेयर धड़ाम हो गए हैं। मोबिक्विक के शेयर अपने IPO प्राइस से भी नीचे जा पहुंचे हैं।

Wed, 26 Nov 2025 01:25 PMVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मोबिक्विक के शेयरों के बुरे हाल हैं। कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में गिरावट के साथ 233.55 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। मोबिक्विक के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 66 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। बाजार में लिस्टिंग के एक साल के भीतर कंपनी के शेयर धड़ाम हो गए हैं। मोबिक्विक के शेयर अपने IPO प्राइस से भी नीचे जा पहुंचे हैं। मोबिक्विक की पैरेंट कंपनी वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड है। मोबिक्विक के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 218.85 रुपये है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

52 हफ्ते के हाई से 66% से ज्यादा लुढ़के मोबिक्विक के शेयर
मोबिक्विक (Mobikwik) के शेयर अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से 66 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। कंपनी के शेयर पिछले साल 26 दिसंबर को BSE में 698.30 रुपये पर थे। मोबिक्विक के शेयर 26 नवंबर 2025 को 233.55 रुपये पर जा पहुंचे हैं। इस साल अब तक मोबिक्विक के शेयरों में 61 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। पिछले दो महीने में कंपनी के शेयरों में 18 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। मोबिक्विक के शेयर 18 दिसंबर 2024 को बाजार में लिस्ट हुए थे।

ये भी पढ़ें:टाटा के इस दिग्गज शेयर में तूफानी तेजी, 10 टुकड़े में हो चुका है शेयर का बंटवारा

IPO प्राइस से 150% चढ़ गए थे कंपनी के शेयर
आईपीओ में मोबिक्विक की पैरेंट कंपनी वन मोबिक्विक सिस्टम्स के शेयर का दाम 279 रुपये था। मोबिक्विक के शेयर 18 दिसंबर 2024 को BSE में 442.25 रुपये पर और NSE में 440 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग के बाद मोबिक्विक के शेयरों में अच्छी तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर लिस्टिंग वाले दिन उछाल के साथ BSE में 530.30 रुपये और NSE में 528 रुपये पर बंद हुए। मोबिक्विक के शेयर 26 दिसंबर 2024 को बीएसई में 698.30 रुपये पर जा पहुंचे और 52 हफ्ते का हाई बनाया। 279 रुपये के आईपीओ प्राइस के मुकाबले कंपनी के शेयर 150 पर्सेंट उछल गए थे। हालांकि, इस लेवल तक पहुंचने के बाद से कंपनी के शेयर लगातार दबाव में हैं। मोबिक्विक का आईपीओ दांव लगाने के लिए 11 दिसंबर 2024 को खुला था और यह 13 दिसंबर तक ओपन रहा।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market IPO अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।