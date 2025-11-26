66% से ज्यादा टूट गया यह शेयर, एक साल के भीतर धड़ाम, 150% की आई थी तेजी

संक्षेप: मोबिक्विक के शेयर अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से 66% से ज्यादा लुढ़क गए हैं। बाजार में लिस्टिंग के एक साल के भीतर कंपनी के शेयर धड़ाम हो गए हैं। मोबिक्विक के शेयर अपने IPO प्राइस से भी नीचे जा पहुंचे हैं।

मोबिक्विक के शेयरों के बुरे हाल हैं। कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में गिरावट के साथ 233.55 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। मोबिक्विक के शेयर अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 66 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। बाजार में लिस्टिंग के एक साल के भीतर कंपनी के शेयर धड़ाम हो गए हैं। मोबिक्विक के शेयर अपने IPO प्राइस से भी नीचे जा पहुंचे हैं। मोबिक्विक की पैरेंट कंपनी वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड है। मोबिक्विक के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 218.85 रुपये है।

52 हफ्ते के हाई से 66% से ज्यादा लुढ़के मोबिक्विक के शेयर

मोबिक्विक (Mobikwik) के शेयर अपने 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर से 66 पर्सेंट से अधिक टूट गए हैं। कंपनी के शेयर पिछले साल 26 दिसंबर को BSE में 698.30 रुपये पर थे। मोबिक्विक के शेयर 26 नवंबर 2025 को 233.55 रुपये पर जा पहुंचे हैं। इस साल अब तक मोबिक्विक के शेयरों में 61 पर्सेंट से अधिक की गिरावट देखने को मिली है। पिछले दो महीने में कंपनी के शेयरों में 18 पर्सेंट से अधिक की गिरावट आई है। मोबिक्विक के शेयर 18 दिसंबर 2024 को बाजार में लिस्ट हुए थे।