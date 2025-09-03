3 दिन में 36% चढ़ गए मोबिक्विक के शेयर, इस दिग्गज ने बेचे हैं 16 लाख से ज्यादा शेयर

मोबिक्विक के शेयर 3 दिन में करीब 36% उछल गए हैं। कंपनी के शेयर अपने IPO प्राइस के ऊपर पहुंच गए हैं। मोबिक्विक की एक प्रमुख शेयरधारक अबू धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी सोमवार को ब्लॉक डील्स के जरिए कंपनी से बाहर हो गई है।

मोबिक्विक के शेयरों में पिछले कुछ दिन से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मोबिक्विक के शेयर बुधवार को BSE में 6 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी के साथ 300 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में लगातार तीसरे दिन उछाल आया है। मोबिक्विक के शेयर 3 दिन में करीब 36 पर्सेंट चढ़ गए हैं। मोबिक्विक की पैरेंट कंपनी वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड है। कंपनी के शेयर अपने IPO प्राइस के ऊपर पहुंच गए हैं। मोबिक्विक की एक प्रमुख शेयरधारक अबू धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA) सोमवार को ब्लॉक डील्स के जरिए कंपनी से बाहर हो गई है।

अबू धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी ने बेचे हैं 16.44 लाख शेयर

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर उपलब्ध ब्लॉक डील डेटा के मुताबिक, अबू धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA) ने मोबिक्विक के 16.44 लाख शेयर बेचे हैं। ADIA ने 238.45 रुपये प्रति शेयर के औसत दाम पर यह शेयर बेचे हैं। ब्लॉक डील की कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू 39.21 करोड़ रुपये रही है। अबू धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी की तरफ से बेचे गए शेयर कंपनी की आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 2.1 पर्सेंट है। जून 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, मोबिक्विक में अबू धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी की 2.1 पर्सेंट हिस्सेदारी थी। ADIA के अलावा पीक XV पार्टनर्स की मोबिक्विक में 9.92 पर्सेंट, सिस्को सिस्टम्स की 1.54% और अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल रिलेटेड सर्विसेज कंपनी की 1.34 पर्सेंट हिस्सेदारी है।