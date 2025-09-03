Mobikwik share surged around 36 Percent in 3 days Abu Dhabi Investment Authority fully exited company 3 दिन में 36% चढ़ गए मोबिक्विक के शेयर, इस दिग्गज ने बेचे हैं 16 लाख से ज्यादा शेयर, Business Hindi News - Hindustan
3 दिन में 36% चढ़ गए मोबिक्विक के शेयर, इस दिग्गज ने बेचे हैं 16 लाख से ज्यादा शेयर

मोबिक्विक के शेयर 3 दिन में करीब 36% उछल गए हैं। कंपनी के शेयर अपने IPO प्राइस के ऊपर पहुंच गए हैं। मोबिक्विक की एक प्रमुख शेयरधारक अबू धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी सोमवार को ब्लॉक डील्स के जरिए कंपनी से बाहर हो गई है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 03:43 PM
मोबिक्विक के शेयरों में पिछले कुछ दिन से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। मोबिक्विक के शेयर बुधवार को BSE में 6 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी के साथ 300 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में लगातार तीसरे दिन उछाल आया है। मोबिक्विक के शेयर 3 दिन में करीब 36 पर्सेंट चढ़ गए हैं। मोबिक्विक की पैरेंट कंपनी वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड है। कंपनी के शेयर अपने IPO प्राइस के ऊपर पहुंच गए हैं। मोबिक्विक की एक प्रमुख शेयरधारक अबू धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA) सोमवार को ब्लॉक डील्स के जरिए कंपनी से बाहर हो गई है।

अबू धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी ने बेचे हैं 16.44 लाख शेयर
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर उपलब्ध ब्लॉक डील डेटा के मुताबिक, अबू धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA) ने मोबिक्विक के 16.44 लाख शेयर बेचे हैं। ADIA ने 238.45 रुपये प्रति शेयर के औसत दाम पर यह शेयर बेचे हैं। ब्लॉक डील की कुल ट्रांजैक्शन वैल्यू 39.21 करोड़ रुपये रही है। अबू धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी की तरफ से बेचे गए शेयर कंपनी की आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 2.1 पर्सेंट है। जून 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, मोबिक्विक में अबू धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी की 2.1 पर्सेंट हिस्सेदारी थी। ADIA के अलावा पीक XV पार्टनर्स की मोबिक्विक में 9.92 पर्सेंट, सिस्को सिस्टम्स की 1.54% और अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल रिलेटेड सर्विसेज कंपनी की 1.34 पर्सेंट हिस्सेदारी है।

IPO में 279 रुपये था मोबिक्विक के शेयर का दाम
आईपीओ में मोबिक्विक (Mobikwik) के शेयर का दाम 279 रुपये था। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए 11 दिसंबर 2024 को खुला था और यह 13 दिसंबर तक ओपन रहा। मोबिक्विक के शेयर 18 दिसंबर 2024 को BSE में 442.25 रुपये पर लिस्ट हुए। वहीं, NSE पर कंपनी के शेयर 440 रुपये पर लिस्ट हुए। लिस्टिंग वाले दिन मोबिक्विक के शेयर उछाल के साथ BSE पर 530.30 रुपये पर बंद हुए। मोबिक्विक का आईपीओ टोटल 125.69 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों का कोटा 141.78 गुना सब्सक्राइब हुआ। मोबिक्विक के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 698.30 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 218.85 रुपये है।

