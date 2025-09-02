MobiKwik share jumped 22 Percent in 2 days Abu Dhabi Investment Authority fully exits company 16 लाख से ज्यादा शेयर बेचकर मोबिक्विक से बाहर हुई यह दिग्गज, 2 दिन में 22% उछल गए शेयर, Business Hindi News - Hindustan
16 लाख से ज्यादा शेयर बेचकर मोबिक्विक से बाहर हुई यह दिग्गज, 2 दिन में 22% उछल गए शेयर

दो दिन में मोबिक्विक के शेयरों में 22% का तगड़ा उछाल आया है। मोबिक्विक की एक प्रमुख शेयरधारक अबू धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA) सोमवार को ब्लॉक डील्स के जरिए कंपनी से बाहर हो गई है।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 02:52 PM
मोबिक्विक के शेयरों में दो दिन से जबरदस्त तेजी है। कंपनी के शेयर मंगलवार को BSE में 15 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 273.60 रुपये पर पहुंच गए हैं। मोबिक्विक के शेयर सोमवार को भी इंट्राडे के दौरान 15 पर्सेंट चढ़कर 255 रुपये पर जा पहुंचे थे। कंपनी के शेयर सोमवार को कारोबार के आखिर में 8 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 237.25 रुपये पर बंद हुए थे। 2 दिन में मोबिक्विक के शेयरों में 22 पर्सेंट का तगड़ा उछाल देखने को मिला है। दरअसल, पेमेंट्स सॉल्यूशंस उपलब्ध कराने वाली कंपनी वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड की एक प्रमुख शेयरधारक अबू धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी (ADIA) सोमवार को ब्लॉक डील्स के जरिए कंपनी से बाहर हो गई है। वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड, मोबिक्विक की पैरेंट कंपनी है और यही शेयर बाजार में लिस्टेड है।

16 लाख से ज्यादा शेयर बेचे
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर उपलब्ध ब्लॉक डील डेटा के मुताबिक, अबू धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी ने मोबिक्विक (Mobikwik) के 16.44 लाख शेयर बेचे हैं। यह शेयर 238.45 रुपये प्रति शेयर के दाम पर बेचे गए हैं। ब्लॉक डील की टोटल ट्रांजैक्शन वैल्यू 39.21 करोड़ रुपये की है। अबू धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी ने जितने शेयर बेचे हैं, वह कंपनी की आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 2.1 पर्सेंट के बराबर है। जून 2025 तिमाही के शेयरहोल्डिंग पैटर्न के मुताबिक, अबू धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी की मोबिक्विक में 2.1 पर्सेंट ही हिस्सेदारी थी। यानी, अबू धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी अब मोबिक्विक से पूरी तरह बाहर हो गई है। अबू धाबी इनवेस्टमेंट अथॉरिटी के अलावा, पीक XV पार्टनर्स की मोबिक्विक में 9.92 पर्सेंट, सिस्को सिस्टम्स की 1.54 पर्सेंट, अमेरिकन एक्सप्रेस ट्रेवल रिलेटेड सर्विसेज कंपनी की 1.34 पर्सेंट हिस्सेदारी है।

52 हफ्ते के हाई से बहुत नीचे हैं शेयर
मोबिक्विक (Mobikwik) के शेयर अभी अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल से 60 पर्सेंट से ज्यादा नीचे हैं। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 698.30 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयर 2 सितंबर 2025 को 273.60 रुपये पर जा पहुंचे हैं। IPO में मोबिक्विक के शेयर का दाम 279 रुपये था। मोबिक्विक का आईपीओ टोटल 125.69 गुना सब्सक्राइब हुआ था। कंपनी के शेयर 18 दिसंबर 2024 को BSE में 442.25 रुपये और NSE में 440 रुपये पर लिस्ट हुए थे।

