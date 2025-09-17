धोखाधड़ी में कंपनी को ₹40 करोड़ का घाटा, खबर आते ही शेयर बेचने की लगी होड़, क्रैश हुआ भाव
बता दें कि वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी का चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में एकीकृत घाटा बढ़कर 41.9 करोड़ रुपये हो गया था। कंपनी को गत वित्त वर्ष 2024-25 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में 6.6 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।
Mobikwik shares: वन मोबिक्विक सिस्टम्स के शेयर आज बुधवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर आज बीएसई पर 2.4% गिरकर 303.90 रुपये के अपने निचले स्तर पर आ गए थे। शेयरों में इस गिरावट के पीछे एक बड़ी खबर है। दरअसल, खबर है कि डिजिटल भुगतान कंपनी को इस महीने की शुरुआत में सिस्टम में हुई गड़बड़ी के कारण हुए एक संदिग्ध धोखाधड़ी में लगभग 40 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
क्या है रिपोर्ट
टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, 11 और 12 सितंबर को कंपनी के बैलेंस की जांच को दरकिनार करते हुए यूपीआई लेनदेन की बाढ़ के माध्यम से लगभग 40 करोड़ रुपये कथित तौर पर निकाल लिए गए। जांचकर्ताओं ने कहा कि सॉफ़्टवेयर अपडेट के बाद सामने आई इस गड़बड़ी के कारण उपयोगकर्ता अपने वॉलेट बैलेंस से अधिक राशि ट्रांसफर कर सकते थे और गलत पिन डालने पर भी लेनदेन कर सकते थे।
जून तिमाही के नतीजे
बता दें कि वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वन मोबिक्विक सिस्टम्स का चालू वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में एकीकृत घाटा बढ़कर 41.9 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी को गत वित्त वर्ष 2024-25 की पहली (अप्रैल-जून) तिमाही में 6.6 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। वन मोबिक्विक ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि समीक्षाधीन अवधि में उसकी परिचालन आय 20.7 प्रतिशत घटकर 271.3 करोड़ रुपये रही जो पिछले वर्ष इसी तिमाही में 342.2 करोड़ रुपये थी। पहली तिमाही में कुल खर्च 312.8 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल इसी अवधि में यह 343.6 करोड़ रुपये था। इस दौरान वन मोबिक्विक के ग्राहकों की संख्या 18.02 करोड़ तक पहुंच गई है, और इसके साथ ही 46.4 लाख व्यापारियों ने भी इसके मंच पर भागीदारी की है।