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घाटे से मुनाफे में आई कंपनी, फिर भी शेयर के बुरे हाल, 200 रुपये से भी नीचे आया शेयर का दाम

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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घाटे से मुनाफे में आने के बाद भी मोबिक्विक के शेयर धड़ाम हो गए हैं। कंपनी के शेयर 11% से अधिक लुढ़ककर 199 रुपये पर पहुंच गए। कारोबार के आखिर में कंपनी के शेयर 202.45 रुपये पर बंद हुए हैं।

घाटे से मुनाफे में आई कंपनी, फिर भी शेयर के बुरे हाल, 200 रुपये से भी नीचे आया शेयर का दाम

प्रीपेड डिजिटल वॉलेट्स और ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज उपलब्ध कराने वाली फिनटेक कंपनी मोबिक्विक घाटे से मुनाफे में आ गई है। मोबिक्विक को चौथी तिमाही में 4.38 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में मोबिक्विक को 56 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। मुनाफे में आने के बाद भी मोबिक्विक के शेयर मंगलवार को धड़ाम हो गए हैं। कंपनी के शेयर BSE में इंट्राडे के दौरान 11 पर्सेंट से अधिक लुढ़ककर 199 रुपये पर पहुंच गए। कारोबार के आखिर में कंपनी के शेयर 202.45 रुपये पर बंद हुए हैं। मोबिक्विक की पैरेंट कंपनी वन मोबिक्विक सिस्टम्स है। कंपनी के शेयर अपने IPO प्राइस से भी नीचे ट्रेड कर रहे हैं।

289 करोड़ रुपये पहुंच गया कंपनी का रेवेन्यू
31 मार्च 2026 को खत्म हुई तिमाही में मोबिक्विक का ऑपरेशंस से मिलने वाला रेवेन्यू 289 करोड़ रुपये पहुंच गया। सालाना आधार पर कंपनी के रेवेन्यू में 8 पर्सेंट का उछाल आया है। पिछले साल की समान अवधि में मोबिक्विक का रेवेन्यू 268 करोड़ रुपये था। मार्च 2026 तिमाही के लिए मोबिक्विक का इबिट्डा 10 करोड़ रुपये रहा है, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 56.5 करोड़ रुपये का इबिट्डा लॉस हुआ था। चौथी तिमाही में मोबिक्विक का इबिट्डा मार्जिन भी सुधार के साथ 3.5 पर्सेंट पहुंच गया है। चौथी तिमाही में मोबिक्विक की टोटल इनकम 296 करोड़ रुपये रही है, जबकि पूरे वित्त वर्ष 2026 के लिए कंपनी की टोटल इनकम 1154.2 करोड़ रुपये रही है।

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67% से भी ज्यादा टूट गया है शेयर
मोबिक्विक (MobiKwik) के शेयर 67 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। कंपनी के शेयर 27 दिसंबर 2024 को 627.80 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 12 मई 2026 को 202.45 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 6 महीने में मोबिक्विक के शेयर 22 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। इस साल अब तक मोबिक्विक के शेयरों में 12 पर्सेंट की गिरावट देखने को मिली है। मोबिक्विक के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 333.95 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 151.95 रुपये है।

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IPO प्राइस से भी नीचे पहुंच गए हैं कंपनी के शेयर
मोबिक्विक के शेयर अपने आईपीओ प्राइस से भी नीचे जा पहुंचे हैं। आईपीओ में कंपनी के शेयर का दाम 279 रुपये था। मोबिक्विक के शेयर 12 मई 2026 को 202.45 रुपये पर बंद हुए हैं। मोबिक्विक का आईपीओ दांव लगाने के लिए 11 दिसंबर 2024 को खुला था और यह 13 दिसंबर को बंद हुआ। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 572 करोड़ रुपये तक का था। मोबिक्विक के आईपीओ को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। कंपनी का आईपीओ 125.69 गुना सब्सक्राइब हुआ था। आम निवेशकों की कैटेगरी में 141.78 गुना दांव लगा।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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