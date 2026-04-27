RBI ने दिया तोहफा तो इस शेयर ने पकड़ी रॉकेट सी रफ्तार, आपके पोर्टफोलियो में है?
फिनटेक कंपनी- वन मोबिक्विक सिस्टम्स को रिजर्व बैंक से नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) लाइसेंस के लिए मंजूरी मिल गई है। इस खबर के बीच कंपनी के शेयर को खरीदने की होड़ सी मच गई। आइए डिटेल में जान लेते हैं।
फिनटेक कंपनी- वन मोबिक्विक सिस्टम्स के शेयर में सोमवार को तूफानी तेजी देखी गई। शेयर में यह तेजी कंपनी को मिली एक पॉजिटिव खबर की वजह से आई। दरअसल, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक से नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) लाइसेंस के लिए मंजूरी मिल गई है। इससे कंपनी के इन-हाउस लेंडिंग बिजनेस को शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। NBFC लाइसेंस मिलने से यह फिनटेक फर्म अपनी फुल-स्टैक फाइनेंशियल सर्विसेज को और मजबूत कर पाएगी। इसके अलावा, लेंडिंग मार्जिन में सुधार होगा और कंपनी नए प्रोडक्ट्स को तेजी से लॉन्च कर पाएगी।
सब्सिडयरी कंपनी बनाने की योजना
मोबिक्विक अपने रेगुलेटेड लेंडिंग ऑपरेशंस को बढ़ाने और ग्राहकों व व्यापारियों के लिए नए क्रेडिट प्रोडक्ट्स लाने के लिए मोबिक्विक फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक पूरी तरह से अपनी सब्सिडियरी कंपनी बनाएगी।
मोबिक्विक की को-फाउंडर उपासना टाकू ने कहा कि NBFC एप्लीकेशन की मंजूरी मोबिक्विक ग्रुप के एक बड़े फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित होने की दिशा में अहम कदम है। इस मंजूरी से कंपनी को अपनी क्रेडिट सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए एक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर मिल गया है। कंपनी ने कहा कि इन-हाउस NBFC, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, दोनों तरह के लेंडिंग प्रोडक्ट्स को तेजी से मार्केट में लाने में मदद करेगा।
NBFC फ्रेमवर्क मोबिक्विक को अपनी टेक्नोलॉजी क्षमताओं, AI-ML मॉडल्स और बड़े यूजर बेस का इस्तेमाल करके, ग्राहकों की अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स देने में मदद करेगा। कंपनी का मुख्य फोकस Tier 2 और Tier 3 शहरों पर रहेगा। वहीं ये सेवाएं पूरे देश में दी जाएंगी।
शेयर का परफॉर्मेंस
इस घोषणा के बाद वन मोबिक्विक सिस्टम्स के शेयर की कीमत में तेजी आई और यह 18% बढ़कर 243 रुपये पर पहुंच गया। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 333.95 और 52 हफ्ते का लो 151.95 रुपये है। इस शेयर ने एक सप्ताह में 18% तक और एक महीने में 40% का रिटर्न दिया है। दिसंबर 2024 में लिस्ट हुई इस कंपनी के शेयर ने साल-दर-तारीख (YTD) आधार पर 3% से अधिक का रिटर्न दिया है। एक साल में इसमें 10.29% की गिरावट आई है।
शेयरहोल्डिंग पैटर्न
वन मोबिक्विक सिस्टम्स के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 25.08 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 74.92 फीसदी की है। पब्लिक शेयरहोल्डर में बजाज लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के पास 2.69 फीसदी हिस्सेदारी है। यह 21,18,435 शेयर के बराबर है। गवर्मेंट पेंशन फंड ग्लोबल के पास 23,55,000 शेयर या 2.99 फीसदी हिस्सेदारी है।
लेखक के बारे मेंDeepak Kumar
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