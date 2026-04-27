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RBI ने दिया तोहफा तो इस शेयर ने पकड़ी रॉकेट सी रफ्तार, आपके पोर्टफोलियो में है?

Apr 27, 2026 03:09 pm ISTDeepak Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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फिनटेक कंपनी- वन मोबिक्विक सिस्टम्स को रिजर्व बैंक से नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) लाइसेंस के लिए मंजूरी मिल गई है। इस खबर के बीच कंपनी के शेयर को खरीदने की होड़ सी मच गई। आइए डिटेल में जान लेते हैं।

RBI ने दिया तोहफा तो इस शेयर ने पकड़ी रॉकेट सी रफ्तार, आपके पोर्टफोलियो में है?

फिनटेक कंपनी- वन मोबिक्विक सिस्टम्स के शेयर में सोमवार को तूफानी तेजी देखी गई। शेयर में यह तेजी कंपनी को मिली एक पॉजिटिव खबर की वजह से आई। दरअसल, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक से नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी (NBFC) लाइसेंस के लिए मंजूरी मिल गई है। इससे कंपनी के इन-हाउस लेंडिंग बिजनेस को शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है। NBFC लाइसेंस मिलने से यह फिनटेक फर्म अपनी फुल-स्टैक फाइनेंशियल सर्विसेज को और मजबूत कर पाएगी। इसके अलावा, लेंडिंग मार्जिन में सुधार होगा और कंपनी नए प्रोडक्ट्स को तेजी से लॉन्च कर पाएगी।

सब्सिडयरी कंपनी बनाने की योजना

मोबिक्विक अपने रेगुलेटेड लेंडिंग ऑपरेशंस को बढ़ाने और ग्राहकों व व्यापारियों के लिए नए क्रेडिट प्रोडक्ट्स लाने के लिए मोबिक्विक फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक पूरी तरह से अपनी सब्सिडियरी कंपनी बनाएगी।

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मोबिक्विक की को-फाउंडर उपासना टाकू ने कहा कि NBFC एप्लीकेशन की मंजूरी मोबिक्विक ग्रुप के एक बड़े फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित होने की दिशा में अहम कदम है। इस मंजूरी से कंपनी को अपनी क्रेडिट सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए एक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर मिल गया है। कंपनी ने कहा कि इन-हाउस NBFC, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड, दोनों तरह के लेंडिंग प्रोडक्ट्स को तेजी से मार्केट में लाने में मदद करेगा।

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NBFC फ्रेमवर्क मोबिक्विक को अपनी टेक्नोलॉजी क्षमताओं, AI-ML मॉडल्स और बड़े यूजर बेस का इस्तेमाल करके, ग्राहकों की अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स देने में मदद करेगा। कंपनी का मुख्य फोकस Tier 2 और Tier 3 शहरों पर रहेगा। वहीं ये सेवाएं पूरे देश में दी जाएंगी।

शेयर का परफॉर्मेंस

इस घोषणा के बाद वन मोबिक्विक सिस्टम्स के शेयर की कीमत में तेजी आई और यह 18% बढ़कर 243 रुपये पर पहुंच गया। शेयर के 52 हफ्ते का हाई 333.95 और 52 हफ्ते का लो 151.95 रुपये है। इस शेयर ने एक सप्ताह में 18% तक और एक महीने में 40% का रिटर्न दिया है। दिसंबर 2024 में लिस्ट हुई इस कंपनी के शेयर ने साल-दर-तारीख (YTD) आधार पर 3% से अधिक का रिटर्न दिया है। एक साल में इसमें 10.29% की गिरावट आई है।

शेयरहोल्डिंग पैटर्न

वन मोबिक्विक सिस्टम्स के शेयरहोल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 25.08 फीसदी हिस्सेदारी है। वहीं, पब्लिक शेयरहोल्डिंग 74.92 फीसदी की है। पब्लिक शेयरहोल्डर में बजाज लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के पास 2.69 फीसदी हिस्सेदारी है। यह 21,18,435 शेयर के बराबर है। गवर्मेंट पेंशन फंड ग्लोबल के पास 23,55,000 शेयर या 2.99 फीसदी हिस्सेदारी है।

Deepak Kumar

लेखक के बारे में

Deepak Kumar

हिन्दुस्तान डिजिटल में करीब 5 साल से कार्यरत दीपक कुमार यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। दीपक को स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस के अलावा बिजनेस से जुड़े तमाम विषयों की गहरी समझ है। वह जटिल आर्थिक और कारोबारी मुद्दों को सरल, संतुलित और आम बोलचाल की भाषा में पाठकों तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं। उनकी बिजनेस सेक्शन के अलावा एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स से जुड़ी खबरों पर भी मजबूत पकड़ है। दीपक को उनके बेहतरीन काम के लिए विभिन्न स्तरों पर सम्मानित भी किया जा चुका है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिले से ताल्लुक रखने वाले दीपक के पास पत्रकारिता का करीब 13 साल का अनुभव है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला से की। इसके बाद दैनिक भास्कर, आजतक और इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया। इसका अगला पड़ाव हिन्दुस्तान डिजिटल था, जहां वह वर्तमान में असिस्टेंट न्यूज एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। दीपक ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की जबकि हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। जहां एक तरफ वह सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं तो वहीं नई तकनीकों से खुद को अपडेट रखते हैं। खाली समय में फिल्में देखना, खाना बनाना और क्रिकेट खेलना पसंद है।

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