Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

BSE से मिली कंपनी को ब्रोकिंग की मंजूरी, शेयरों को खरीदने की मची लूट, 12% उछला स्टॉक

Feb 24, 2026 09:29 am ISTTarun Pratap Singh मिंट
share Share
Follow Us on

Mobikwik Share Price: फिनटेक कंपनी मोबिक्विक की पूर्णतः स्वामित्व वाली कंपनी वन मोबिक्विक सिस्टम्स को बीएसई ने स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस का शुरू करने की अनुमति दे दी है। यानी अब कंपनी अपने ग्राहकों को शेयर बेचने से लेकर खरीदने तक की सर्विसेज दे पाएगी।

BSE से मिली कंपनी को ब्रोकिंग की मंजूरी, शेयरों को खरीदने की मची लूट, 12% उछला स्टॉक

Mobikwik Share Price: फिनटेक कंपनी मोबिक्विक की पूर्णतः स्वामित्व वाली कंपनी वन मोबिक्विक सिस्टम्स को बीएसई ने स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस का शुरू करने की अनुमति दे दी है। यानी अब कंपनी अपने ग्राहकों को शेयर बेचने से लेकर खरीदने तक की सर्विसेज दे पाएगी। इस खबर का असर आज मंगलवार को कंपनी के शेयरों पर भी दिखा है। प्री ओपनिंग सेशन में वन मोबिक्विक सिस्टम्स लिमिटेड के शेयरों में करीब-करीब 10 प्रतिशत की तेजी दर्ज की गई है।

ये भी पढ़ें:एंकर निवेशकों से कंपनी ने जुटाए ₹107 करोड़, आज खुल गया है IPO

शेयरों में 12% तेजी

वन मोबिक्विक सिस्टम का शेयर बीएसई में करीब 7 प्रतिशत की तेजी के साथ 215.70 रुपये के लेवल पर खुला था। कंपनी के शेयर कुछ ही देर के बाद 12.34 प्रतिशत की तेजी के साथ 226.60 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गए।

बीएसई ने मोबिक्विक के प्लेटफॉर्म पर MSBL एक्टिवेट कर दिया है। यह 24 फरवरी 2026 से प्रभावी हो चुका है। जुलाई 2025 में सेबी द्वारा MSBP को दिए गए स्टॉक ब्रोकिंग लाइसेंस के बाद यह मंजूरी मिली है। बता दें, नई मंजूरी मिलने के बाद कंपनी अब बीएसई पर ब्रोकिंग ऑपरेशन शुरू करने की इजाजत मिल गई है। इसमें इक्विटी ट्रेड की खरीद, बिक्री, डीलिंग, क्लियरिंग आदि परमिशन शामिल है।

ये भी पढ़ें:बीयर बनाने वाली चर्चित कंपनी IPO लाने की तैयारी में, LG की कतार में होगी शामिल

कंपनी के को-फाउंडर ने क्या कुछ कहा?

इस अप्रूवल के बाद मोबिक्विक के को-फाउंडर और सीएफओ उपसना कहती हैं, “मोबिक्विक को एक बड़े फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म में बदलने के लिए यह अप्रूवल एक मील का पत्थर साबित होगा। भारत में तेजी के साथ रिटेल निवेशकों की संख्या में इजाफा हुआ है। हमें विश्वास है कि हमारा प्लेटफॉर्म निवेशकों को बाजार में काफी मदद करेगा।”

दिसंबर तिमाही में इस कंपनी का प्रदर्शन कैसा था?

मोबिक्किक का नेट प्रॉफिट चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 4 करोड़ रुपये रहा था। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी को 55.20 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। रेवन्यू के मोर्चे पर भी कंपनी को अच्छी खबर मिली है। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान मोबिक्विक का रेवन्यू 289 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 7.4 प्रतिशत अधिक है। बता दें, तीसरी तिमाही में कंपनी EBITDA 6.8 करोड़ रुपये रहा है।

ये भी पढ़ें:टाटा ग्रुप के इस स्टॉक के फरवरी में छूटे पसीने, 14% गिरा भाव

शेयरों का प्रदर्शन कैसा?

बीते एक महीने में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 10 प्रतिशत की तेजी आई है। हालिया तेजी के बाद भी एक साल से शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 29 प्रतिशत का नुकसान हो चुका है।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

Tarun Pratap Singh

लेखक के बारे में

Tarun Pratap Singh

तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।

शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।

अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।

दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।

विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।

और पढ़ें
Stock Market Update Mobikwik Bonus Share अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,