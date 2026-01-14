इस स्मॉल-कैप स्टॉक को खरीदने की मची लूट, ₹69 पर आ गया शेयर
MMTC share price: एमएमटीसी के शेयर की कीमत में आज बुधवार को शुरुआती कारोबार में 9% से अधिक की उछाल आई, जिससे लगातार तीसरे सत्र में तेजी जारी रही। वॉल्यूम में भारी उछाल के बीच यह स्मॉल-कैप स्टॉक बीएसई पर 9.22% तक बढ़कर ₹69.49 प्रति शेयर पर पहुंच गया। एमएमटीसी के शेयरों में ट्रेडिंग वॉल्यूम में जबरदस्त वृद्धि हुई। 14 जनवरी को स्टॉक एक्सचेंजों पर एमएमटीसी के लगभग 2 करोड़ इक्विटी शेयरों का कारोबार हुआ, जबकि इसका एक सप्ताह का औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम 48 लाख शेयर और एक महीने का औसत वॉल्यूम 1 करोड़ शेयर है।
शेयरों में तेजी की वजह
एमएमटीसी के शेयर की कीमत में यह उछाल सोने और चांदी की कीमतों में आई तेज वृद्धि के कारण होने की संभावना है। एमएमटीसी एक सरकारी स्वामित्व वाली ट्रेडिंग कंपनी है जो कीमती धातुओं के कारोबार में शामिल है। यह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कीमती धातुओं के आयात, निर्यात और घरेलू व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
शेयरों के हाल
एमएमटीसी के शेयरों में ट्रेडिंग वॉल्यूम अचानक कई गुना बढ़ गया। 14 जनवरी को करीब 2 करोड़ शेयरों का लेनदेन हुआ, जबकि इसका एक हफ्ते का औसत वॉल्यूम सिर्फ 48 लाख शेयर और एक महीने का औसत करीब 1 करोड़ शेयर रहा है। इतनी ज्यादा खरीदारी यह संकेत देती है कि रिटेल के साथ-साथ बड़े निवेशकों की भी इसमें दिलचस्पी बढ़ी है। आमतौर पर किसी स्टॉक में तेजी अगर वॉल्यूम के साथ आती है, तो उसे ज्यादा मजबूत माना जाता है।
तकनीकी नजरिए से भी एमएमटीसी का चार्ट मजबूत दिख रहा है। लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट्स के रिसर्च हेड अंशुल जैन के मुताबिक, शेयर ने डेली चार्ट पर बुलिश फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है, जो शॉर्ट टर्म अपट्रेंड जारी रहने का संकेत है। उनका कहना है कि अगर शेयर ₹70.47 के ऊपर टिकता है, तो तेजी और बढ़ सकती है और आने वाले समय में ₹78 से ₹78.5 तक के स्तर दिख सकते हैं। पिछले एक महीने में एमएमटीसी का शेयर 25% से ज्यादा चढ़ चुका है, जबकि 5 साल में 116% का मल्टीबैगर रिटर्न दे चुका है, जो निवेशकों के लिए इसे और आकर्षक बनाता है।