Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

IPL के बीच बड़ी डील! इस फैमिली ने राजस्थान रॉयल्स को खरीदा, अदार पूनावाला ने ली 18% हिस्सेदारी

May 03, 2026 04:57 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

राजस्थान रॉयल्स की 1.65 बिलियन डॉलर की मेगा डील ने क्रिकेट बिजनेस की ताकत को एक बार फिर साबित कर दिया है। मित्तल परिवार ने RR की 75% हिस्सेदारी हासिल की है, जबकि आदर पूनेवाला भी इस डील में अहम भागीदार बने हैं। 

IPL के बीच बड़ी डील! इस फैमिली ने राजस्थान रॉयल्स को खरीदा, अदार पूनावाला ने ली 18% हिस्सेदारी

भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक बड़ा बिजनेस बन चुका है और इसका ताजा उदाहरण राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) की बड़ी डील है। स्टील उद्योग के दिग्गज लक्ष्मी एन मित्तल (Lakshmi N. Mittal) के परिवार ने इस आईपीएल टीम को करीब 1.65 बिलियन डॉलर की वैल्यू पर खरीदने का समझौता किया है। इस डील में उनके साथ वैक्सीन उद्योग के बड़े नाम अदार पूनावाला (Adar Poonawalla) भी पार्टनर बने हैं। यह डील आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी डील्स में से एक माना जा रहा है, जो दिखाता है कि क्रिकेट अब कितना बड़ा आर्थिक प्लेटफॉर्म बन चुका है।

ये भी पढ़ें:प्रॉफिट में उछाल, डिविडेंड का ऐलान...अब इस बैंक के शेयर पर सोमवार को रहेगी नजर
ये भी पढ़ें:पेनी स्टॉक ने 9 साल में निवेशकों को बना दिया करोड़पति, 12940% चढ़ा शेयर

इस डील के बाद मित्तल परिवार के पास टीम की लगभग 75% हिस्सेदारी होगी, जबकि आदर पूनावाला करीब 18% हिस्सेदारी के मालिक बनेंगे, बाकी 7% हिस्सेदारी पुराने निवेशकों के पास ही रहेगी, जिनमें मनोज बडाले (Manoj Badale) भी शामिल हैं, जो आगे भी टीम से जुड़े रहेंगे। खास बात यह है कि इस नई संरचना में आदित्य मित्तल (Aditya Mittal) टीम के संचालन में प्रमुख भूमिका निभाएंगे और बोर्ड का नेतृत्व करेंगे।

यह डील सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें राजस्थान रॉयल्स की विदेशी टीमें भी शामिल हैं, जैसे पार्ल रॉयल्स (Paarl Royals) और बारबैडोज रॉयल्स (Barbados Royals))। इससे साफ है कि यह निवेश ग्लोबल क्रिकेट नेटवर्क को ध्यान में रखकर किया गया है। आईपीएल की बढ़ती लोकप्रियता और ब्रांड वैल्यू के चलते बड़े उद्योगपति अब इसे लॉन्ग-टर्म निवेश के तौर पर देख रहे हैं।

इस डील को पूरा होने के लिए CCI (Board of Control for Cricket in India), CCI (Competition Commission of India) और आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मंजूरी जरूरी होगी, जिसके जुलाई से सितंबर 2026 के बीच पूरा होने की उम्मीद है।

ये भी पढ़ें:राधाकिशन दमानी की कंपनी के नेट प्रॉफिट में 19.70% का इजाफा, फोकस में रहेंगे शेयर

यह डील दिखाती है कि आईपीएल अब सिर्फ खेल नहीं बल्कि एक हाई-वैल्यू बिजनेस बन चुका है। बड़े उद्योगपति इसमें निवेश कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ब्रांड, ग्लोबल एक्सपोजर और शानदार रिटर्न की संभावना है। आने वाले समय में ऐसी और बड़ी डील्स देखने को मिल सकती हैं, जिससे भारतीय क्रिकेट की आर्थिक ताकत और भी मजबूत होगी।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में बिजनेस और ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। सर्वेश्वर बिजनेस और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की खबरों, रिव्यू और गहराई से किए गए एनालिसिस के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 7 साल से अधिक का अनुभव है, जिसमें उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ और समझ के जरिए एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल की और वर्ष 2019 में ईटीवी भारत के साथ अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया, जहां उन्होंने अपनी लेखन शैली और विश्लेषण क्षमता को और निखारा।

उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।

और पढ़ें
Rajasthan Royals Business News In Hindi Business Latest News अन्य..
जानें Hindi News, Business News, Budget 2026, बजट 2026 Live, Income Tax Live Updates की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा, Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।,