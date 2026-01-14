लगातार गिर रहा यह शेयर, कंपनी के मालिक बेचने वाले हैं पूरी हिस्सेदारी, ₹120 पर आया भाव
शेयर 7% से ज्यादा टूटकर करीब ₹120.47 के स्तर पर कारोबार करते नजर आए। बीते पांच कारोबारी सत्रों में से चार दिन स्टॉक में गिरावट रही है। साल की शुरुआत भी रेडटेप के लिए खास अच्छी नहीं रही है, क्योंकि इससे पहले भी शेयर लगातार दबाव में रहे थे।
Mirza International Share: जूता निर्माता मिर्जा इंटरनेशनल से अलग हुई कंपनी रेडटेप लिमिटेड के शेयरों में बुधवार, 14 जनवरी को जोरदार गिरावट देखने को मिली। शेयर 7% से ज्यादा टूटकर करीब ₹120.47 के स्तर पर कारोबार करते नजर आए। बीते पांच कारोबारी सत्रों में से चार दिन स्टॉक में गिरावट रही है। साल की शुरुआत भी रेडटेप के लिए खास अच्छी नहीं रही है, क्योंकि इससे पहले भी शेयर लगातार दबाव में रहे थे।
क्या है रिपोर्ट
मंगलवार को हालांकि रेडटेप के शेयरों में करीब 12% की तेज उछाल आई थी। इसकी वजह रॉयटर्स की एक रिपोर्ट रही, जिसमें दावा किया गया था कि कंपनी के प्रमोटर्स अपनी बहुलांश हिस्सेदारी या पूरी हिस्सेदारी बेचने के लिए ब्लैकस्टोन और केकेआर जैसे बड़े ग्लोबल निवेशकों की दिलचस्पी टटोल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, यह डील करीब $510 मिलियन (लगभग ₹4,000 करोड़ से ज्यादा) की हो सकती है। इसी खबर के दम पर शेयर में अचानक तेजी आई थी।
हालांकि, इस रिपोर्ट पर सफाई देते हुए रेडटेप के प्रमोटर्स ने कहा कि फिलहाल ऐसा कोई ठोस घटनाक्रम नहीं हुआ है, जिसकी जानकारी सेबी नियमों के तहत सार्वजनिक करना जरूरी हो। साथ ही प्रमोटर्स ने यह भी जोड़ा कि कंपनी और उसके प्रमोटर्स समय-समय पर बिजनेस ग्रोथ, विस्तार और वैल्यू क्रिएशन से जुड़े रणनीतिक विकल्पों पर विचार करते रहते हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया था कि मिर्जा फैमिली ने अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए अर्न्स्ट एंड यंग को फाइनेंशियल एडवाइजर नियुक्त किया है।
शेयरों के हाल
शेयरहोल्डिंग की बात करें तो सितंबर तिमाही के अंत तक प्रमोटर्स के पास 71.8% हिस्सेदारी थी, जबकि दिसंबर तिमाही के आंकड़े अभी सामने नहीं आए हैं। रेडटेप के शेयर पहले ही दबाव में थे और 2025 में अब तक करीब 44% टूट चुके हैं। ऐसे में डील की अफवाहों और प्रमोटर्स के बयान के बीच निवेशक असमंजस में नजर आ रहे हैं। बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक हिस्सेदारी बिक्री को लेकर कोई साफ घोषणा नहीं होती, तब तक रेडटेप के शेयरों में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है।