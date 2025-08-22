सरकार ने 23 चिप डिजाइन प्रोजेक्ट को दी मंजूरी, सेमीकंडक्टर को मिलेगा बड़ा पुश

शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (Ministry of Electronics and Information Technology) ने चिप की 23 डिजाइन प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है। मंत्रालय ने इसे डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (Design Linked Incentive) स्कीम के तहत मंजूरी दी है।

शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (Ministry of Electronics and Information Technology) ने चिप की 23 डिजाइन प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया है। मंत्रालय ने इसे डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (Design Linked Incentive) स्कीम के तहत मंजूरी दी है। सरकार की मंशा है कि इस प्रोजेक्ट की मंजूरी के बाद घरेलू स्टॉर्टअप कंपनियां और एमएसई सेगमेंट की कंपनियों को फायदा मिले।

मंत्रालय ने दी जानकारी में कहा है कि 72 कंपनियों के पास इंडस्ट्री-ग्रेड इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन ऑटोमेशन (Electronic Design Automation) की अनुमति है। जिससे वो चिप डिजाइन कर पाएं।

2017 में हुई थी कंपनी की स्थापना बेंगलुरू की Vervesemi Microelectronics की स्थापना 2017 में हुई थी। यह कंपनी सेमीकंडक्टर चिप्स को डिजाइन और डेवलप करती है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी थर्ड पार्टी पर निर्भर है। बता दें, यह पहली भारतीय कंपनी है जिसने सेंमीकंडक्टर आईपी को एक्सपोर्ट किया है।

क्या कुछ बताया मंत्रालय ने मंत्रालय ने बताया कि Vervesemi भारत में डिजाइन चिप्स को डेवलप करने के लिए प्रतिबद्ध है। वहीं, Vervesemi के सीईओ ने कहा, “ये अविष्कार भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के लिए टर्निंग प्वाइंट है।” उन्होंने कहा कि भारती की क्षमताओं को दुनिया के सेमीकंडक्टर मंच पर ले जा रहे हैं।

मंत्रालय ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर डिजाइन में वर्ल्ड लीडर बनने की महत्वाकांक्षा है। हमारी इच्छा है कि भविष्य में हर एक डिवाइस में मेड इन इंडिया चिप लगा हो।”