रक्षा मंत्रालय से ड्रोन बनाने वाली कंपनी को मिला ₹404 करोड़ का ऑर्डर, शेयर ने भरी उड़ान

ZEN टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के शेयरों में शुक्रवार को 9.42 प्रतिशत की तेजी आई और वे 1,344.30 रुपये के उच्च स्तर पर पहुंच गए। सत्र के अंत में ये शेयर 8.44 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,332.20 रुपये पर कारोबार कर रहे थे। इस स्तर पर भी, पिछले छह महीनों में शेयर 27.20 प्रतिशत नीचे बना हुआ है और पिछले एक साल में करीब 40 पर्सेंट गिर चुका है। हालांकि, धैर्य रखने वाले निवेशकों को इस कंपनी ने मालामाल कर दिया है। पिछले 5 साल में जेन टेक्नोलॉजीज के शेयरों ने करीब 1300 पर्सेंट का छप्परफाड़ रिटर्न दिया है।

बड़े ऑर्डर की घोषणा आज की यह तेजी कंपनी द्वारा बड़े ऑर्डर हासिल करने की घोषणा के बाद आई है। सेबी के लिस्टिंग नियमों के तहत एक नियामक फाइलिंग में ZEN टेक्नोलॉजीज ने बताया कि उसे भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय से जीएसटी सहित कुल 404 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं।

ऑर्डरों का विवरण कंपनी के अनुसार, इन ऑर्डरों में 332 करोड़ रुपये के एंटी-ड्रोन सिस्टम/काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम (सी-यूएएस) की आपूर्ति के लिए और 72 करोड़ रुपये के ट्रेनिंग सिम्युलेटर और उपकरणों के लिए ऑर्डर शामिल हैं।

तकनीकी विश्लेषण तकनीकी रूप से, यह शेयर 5-दिन, 10-, 20-, 30-दिन और 50-दिन की सरल चलती औसत (एसएमए) से ऊपर कारोबार कर रहा है, लेकिन 100-दिन, 150-दिन और 200-दिन की एसएमए से नीचे है। 14-दिन का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (आरएसआई) 50.66 पर है। 30 से नीचे का स्तर ओवरसोल्ड माना जाता है, जबकि 70 से ऊपर का मान ओवरबॉट माना जाता है।

वित्तीय अनुपात बीएसई के आंकड़ों के अनुसार, ZEN टेक्नोलॉजीज स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड प्राइस-टू-अर्निंग (पी/ई) अनुपात पर क्रमशः 58.36 और 44.48 पर कारोबार कर रही है, जबकि इसका प्राइस-टू-बुक (पी/बी) मूल्य 7.72 है। कंपनी का स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड ईपीएस 22.91 और 30.06 रहा, जबकि इसकी रिटर्न ऑन इक्विटी (आरओई) 13.22 प्रतिशत रही।