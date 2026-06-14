पेट्रोल-डीजल फिर होगा महंगा? केंद्रीय मंत्री के बयान ने बढ़ाई करोड़ों लोगों की चिंता
मुख्य बातें
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने संकेत दिया है कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में किसी भी बदलाव का फैसला वैश्विक कच्चे तेल की उपलब्धता और सप्लाई की स्थिति को देखकर लिया जाएगा
- फिलहाल, आने वाले दिनों में क्रूड ऑयल की कीमतें ही तय करेंगी कि कीमतें बढ़ेंगी या राहत मिलेगी
भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। हाल ही में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी के एक बयान ने लोगों के बीच यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या आने वाले दिनों में फ्यूल की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, सरकार की ओर से फिलहाल कोई सीधा ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन मंत्री के बयान से यह संकेत जरूर मिला है कि भविष्य में पेट्रोल-डीजल के दाम अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की स्थिति पर निर्भर करेंगे।
केरल के त्रिशूर जिले में पत्रकारों से बातचीत के दौरान सुरेश गोपी ने कहा कि सरकार फिलहाल वैश्विक ऊर्जा बाजार पर करीबी नजर बनाए हुए है। उन्होंने स्पष्ट किया कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में किसी भी तरह का बदलाव कच्चे तेल की उपलब्धता और उसकी सप्लाई की स्थिरता को ध्यान में रखकर ही किया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि क्या ईंधन की कीमतों में फिर बढ़ोतरी हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि पहले यह देखना होगा कि कच्चे तेल की सप्लाई कैसी रहती है और इस पर अंतिम फैसला पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और संबंधित मंत्रालय द्वारा लिया जाएगा।
दरअसल, पिछले कुछ समय से पश्चिम एशिया (मिडिल ईस्ट) में जारी तनाव और संघर्ष ने वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित किया है। इस क्षेत्र से दुनिया के बड़े हिस्से में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सप्लाई होती है। किसी भी तरह की भू-राजनीतिक अस्थिरता से कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आ सकता है, जिसका सीधा असर भारत जैसे आयात-निर्भर देशों पर पड़ता है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85 प्रतिशत कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत बढ़ने पर घरेलू ईंधन की लागत भी बढ़ जाती है।
हाल के हफ्तों में एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कुछ बढ़ोतरी देखने को मिली है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर कच्चे तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रहती हैं या सप्लाई प्रभावित होती है, तो तेल कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार और कंपनियां कीमतों में संशोधन पर विचार कर सकती हैं।
हालांकि, आम लोगों के लिए राहत की बात यह है कि सरकार अभी कोई जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहती। मंत्रालय लगातार अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति, तेल की उपलब्धता और देश की ऊर्जा जरूरतों का आकलन कर रहा है। यदि कच्चे तेल की कीमतों में नरमी आती है और सप्लाई सामान्य बनी रहती है, तो पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना कम हो सकती है।
फिलहाल, यह कहना मुश्किल है कि ईंधन के दाम बढ़ेंगे या नहीं, लेकिन सुरेश गोपी के बयान से इतना साफ है कि सरकार पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है। आने वाले दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की चाल ही तय करेगी कि भारतीय उपभोक्ताओं को पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के लिए कितना भुगतान करना होगा। इसलिए वाहन चालकों और आम उपभोक्ताओं की नजर अब वैश्विक तेल बाजार और सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
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उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर केवल एक पत्रकार ही नहीं, बल्कि सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय भागीदारी निभाते हैं। उन्हें बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े अभियानों में विशेष रुचि है। अपने विश्वविद्यालय के दिनों में उन्होंने महाराष्ट्र के गोंदिया में दो महीने से अधिक समय तक सोशल वेलफेयर से जुड़े कार्य किए, जहां उन्होंने कई स्कूलों और विश्वविद्यालयों के छात्रों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रेरित किया। लेखन के अलावा सर्वेश्वर को बचपन से ही क्रिकेट खेलने और डांस का शौक है, जो उनके व्यक्तित्व को संतुलित और ऊर्जावान बनाता है। उनका उद्देश्य सिर्फ खबरें लिखना ही नहीं, बल्कि लोगों को जागरूक और प्रेरित करना भी है।