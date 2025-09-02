सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बड़ा दिन, ‘मेड इन भारत’ चिप बनकर तैयार

भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए आज एक बड़ा दिन है। ‘मेड इन भारत’ चिप बनकर तैयार है। सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरी तरह से भारत में तैयार 32 बिट प्रोसेसर वाला ‘विक्रम’ पीएम नरेंद्र मोदी को भेंट किया।

भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए आज एक बड़ा दिन है। ‘मेड इन भारत’ चिप बनकर तैयार है। सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पूरी तरह से भारत में तैयार 32 बिट प्रोसेसर वाला ‘विक्रम’ पीएम नरेंद्र मोदी को भेंट किया। प्रोसेसर के साथ इसमें टेस्ट चिप भी था।

‘भारत में बनी सबसे छोटी चिप दुनिया में लाएगी बदलाव’ इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि सरकार भारत में सेमीकंडक्टर मिशन और उसको तैयार करने से जुड़ी प्रोत्साहन (डीएलआई) योजना के अगले चरण पर काम कर रही है। वह दिन दूर नहीं जब भारत में बनी सबसे छोटी चिप दुनिया में सबसे बड़ा बदलाव लाएगी।

सेमीकॉन इंडिया 2025 में आईटी मंत्री वैष्णव ने भारत सेमीकंडक्टर मिशन के साढ़े तीन साल की यात्रा की जानकारी दी। उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि भारत की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ने इस दौरान अच्छी प्रगति करने में सफल रही है।

कुछ महीने में 2 यूनिट्स शुरू करेंगे उत्पादन मंत्री ने कहा, “साढ़े तीन साल की छोटी सी अवधि में दुनिया भारत की ओर विश्वास से देख रही है। आज पांच सेमीकंडक्टर यूनिट्स का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। एक इकाई की शुरुआती लाइन पूरी हो चुकी है... कुछ ही महीनों में दो और इकाइयां उत्पादन शुरू कर देंगी।”

उन्होंने कहा, “हम अभूतपूर्व समय में जी रहे हैं। वैश्विक नीतिगत उथल-पुथल ने भारी अनिश्चितता उत्पन्न कर दी है। इस अशांत समय में भारत स्थिरता एवं वृद्धि के प्रकाश स्तंभ के रूप में खड़ा है।” इस कार्यक्रम में मंत्री ने इंवेस्टर्स को भारत में निवेश करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में देश का इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन छह गुना और निर्यात आठ गुना बढ़ा है।