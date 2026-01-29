Hindustan Hindi News
मिनीरत्न कंपनी के शेयरों में तेजी का तूफान, 5 दिन में 37% से ज्यादा चढ़ गए शेयर के दाम

संक्षेप:

मिनीरत्न कंपनी हिन्दुस्तान कॉपर के शेयर गुरुवार को 17% से अधिक उछलकर 745 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में 5 दिन में 37% से ज्यादा तेजी आई है। कंपनी के शेयर 52 हफ्ते के निचले स्तर से 300% से ज्यादा उछल गए हैं।

Jan 29, 2026 11:27 am ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
घरेलू शेयर बाजार में गिरावट की आंधी के बीच मिनीरत्न कंपनी हिन्दुस्तान कॉपर के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। हिन्दुस्तान कॉपर के शेयर गुरुवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 17 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 745 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों ने बुधवार को 52 हफ्ते का अपना नया हाई बनाया है। हिन्दुस्तान कॉपर के शेयरों में 5 दिन में 37 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। कंपनी के शेयर 5 दिन में 543.30 रुपये से बढ़कर 745 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 6 महीने में हिन्दुस्तान कॉपर के शेयरों में 185 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है।

52 हफ्ते के निचले स्तर से 300% से ज्यादा उछल गए शेयर
मिनीरत्न कंपनी हिन्दुस्तान कॉपर के शेयरों में पिछले कुछ महीनों में जबरदस्त तेजी आई है। कंपनी के शेयर अपने 52 हफ्ते के निचले स्तर से 300 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। हिन्दुस्तान कॉपर के शेयर 7 अप्रैल 2025 को BSE में 183.90 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 29 जनवरी 2026 को 745 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 5 महीने में हिन्दुस्तान कॉपर के शेयरों में 225 पर्सेंट से ज्यादा की तेजी आई है। अगर पिछले 2 महीने की बात करें तो मिनीरत्न कंपनी के शेयर 125 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं।

शेयरों में तेजी की वजह
वैश्विक बाजार में तांबे (कॉपर) की कीमतों में आई तेजी और हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड को नया कॉपर ब्लॉक मिलने से इसके शेयरों में तेज उछाल आया है। कॉपर की कीमतें अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई हैं। कॉपर फ्यूचर्स 5 पर्सेंट उछाल के साथ 6.2 डॉलर प्रति पाउंड पर पहुंच गया है। एमसीएक्स में कॉपर का फरवरी वायदा 1470 रुपये प्रति किलो पहुंचने की उम्मीद है। यह बात इकनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कही गई है। इसके अलावा, हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड ने बताया है कि वह मध्य प्रदेश में नए कॉपर ब्लॉक के लिए प्रेफर्ड बिडर के रूप में उभरी है।

