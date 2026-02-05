मुनाफे से घाटे में आई कंपनी, बाजार में बिखर गया मिनीरत्न कंपनी का शेयर

संक्षेप: मिनीरत्न कंपनी ड्रेजिंग कॉरपोरेशन दिसंबर 2025 तिमाही में मुनाफे से घाटे में आई गई है। कंपनी को 24 करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा हुआ है। कंपनी के शेयर गुरुवार को इंट्राडे में 10 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं।

मिनीरत्न कंपनी ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर गुरुवार को बाजार में बिखर गए। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर गुरुवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 10 पर्सेंट से ज्यादा टूटकर 988.40 रुपये पर पहुंच गए। कारोबार के आखिर में कंपनी के शेयर 9.91 पर्सेंट की गिरावट के साथ 1005.95 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों में यह तेज गिरावट चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के कमजोर नतीजों के बाद आई है। मिनीरत्न कंपनी दिसंबर 2025 तिमाही में मुनाफे से घाटे में आई गई है।

मिनीरत्न कंपनी को हुआ है 24 करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा

मिनीरत्न कंपनी ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 24.6 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में ड्रेजिंग कॉरपोरेशन को 16 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 15 पर्सेंट घटकर 276 करोड़ रुपये रहा है। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में भी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का इबिट्डा सालाना आधार पर 37 पर्सेंट घटकर 33 करोड़ रुपये पहुंच गया है। पिछले साल की समान अवधि के दौरान कंपनी का इबिट्डा 52.2 करोड़ रुपये था। कंपनी के मार्जिन्स भी घटकर 11.9 पर्सेंट पर पहुंच गए हैं, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 16.1 पर्सेंट था।