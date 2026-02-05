Hindustan Hindi News
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Miniratna Dredging Corporation shares tanked over 10 Percent as profit turns into loss
मुनाफे से घाटे में आई कंपनी, बाजार में बिखर गया मिनीरत्न कंपनी का शेयर

मुनाफे से घाटे में आई कंपनी, बाजार में बिखर गया मिनीरत्न कंपनी का शेयर

संक्षेप:

मिनीरत्न कंपनी ड्रेजिंग कॉरपोरेशन दिसंबर 2025 तिमाही में मुनाफे से घाटे में आई गई है। कंपनी को 24 करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा हुआ है। कंपनी के शेयर गुरुवार को इंट्राडे में 10 पर्सेंट से ज्यादा टूट गए हैं।

Feb 05, 2026 04:08 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
मिनीरत्न कंपनी ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर गुरुवार को बाजार में बिखर गए। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर गुरुवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 10 पर्सेंट से ज्यादा टूटकर 988.40 रुपये पर पहुंच गए। कारोबार के आखिर में कंपनी के शेयर 9.91 पर्सेंट की गिरावट के साथ 1005.95 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों में यह तेज गिरावट चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के कमजोर नतीजों के बाद आई है। मिनीरत्न कंपनी दिसंबर 2025 तिमाही में मुनाफे से घाटे में आई गई है।

मिनीरत्न कंपनी को हुआ है 24 करोड़ रुपये से ज्यादा का घाटा
मिनीरत्न कंपनी ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में 24.6 करोड़ रुपये का नेट लॉस हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में ड्रेजिंग कॉरपोरेशन को 16 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के दौरान कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 15 पर्सेंट घटकर 276 करोड़ रुपये रहा है। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस में भी गिरावट देखने को मिली है। कंपनी का इबिट्डा सालाना आधार पर 37 पर्सेंट घटकर 33 करोड़ रुपये पहुंच गया है। पिछले साल की समान अवधि के दौरान कंपनी का इबिट्डा 52.2 करोड़ रुपये था। कंपनी के मार्जिन्स भी घटकर 11.9 पर्सेंट पर पहुंच गए हैं, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 16.1 पर्सेंट था।

6 महीने में 52 पर्सेंट उछल गए हैं कंपनी के शेयर
मिनीरत्न कंपनी ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर पिछले 6 महीने में 52 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 5 अगस्त 2025 को 661.85 रुपये पर थे। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन के शेयर 5 फरवरी 2026 को 1005.95 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 42 पर्सेंट का उछाल आया है। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों में 243 पर्सेंट की तेजी आई है। कंपनी के शेयर इस अवधि में 293.20 रुपये से बढ़कर 1000 रुपये के पार जा पहुंचे हैं। ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1245.90 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 494.75 रुपये है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।

