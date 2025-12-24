Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Miniratna Company Hindustan Copper share rallied over 7 percent Stock hits 15 year high
15 साल की ऊंचाई पर पहुंचे मिनीरत्न कंपनी के शेयर, तांबे के बढ़ते दाम से चमके शेयर

15 साल की ऊंचाई पर पहुंचे मिनीरत्न कंपनी के शेयर, तांबे के बढ़ते दाम से चमके शेयर

संक्षेप:

मिनीरत्न कंपनी हिन्दुस्तान कॉपर के शेयर बुधवार को BSE में 7% से अधिक चढ़कर 436.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर 12 नवंबर 2010 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर जा पहुंचे हैं। यानी, कंपनी के शेयर बुधवार को 15 साल की ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं।

Dec 24, 2025 05:15 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

मिनीरत्न कंपनी हिन्दुस्तान कॉपर के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। हिन्दुस्तान कॉपर के शेयर बुधवार को BSE में 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 436.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। मिनीरत्न कंपनी के शेयर 12 नवंबर 2010 के बाद से अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर जा पहुंचे हैं। यानी, हिन्दुस्तान कॉपर के शेयर बुधवार को 15 साल की ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों में लगातार पांचवें दिन तेजी देखने को मिली है। पिछले 5 दिन में हिन्दुस्तान कॉपर के शेयर 17 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

कंपनी के शेयरों में बढ़ी निवेशकों की दिलचस्पी
वैश्विक बाजार में तांबे (कॉपर) की कीमतों में आए उछाल के बीच कंपनी के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। मिनीरत्न कंपनी हिन्दुस्तान कॉपर के शेयरों में पिछले एक महीने में 39 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है। पिछले छह महीने में हिन्दुस्तान कॉपर के शेयर 69 पर्सेंट चढ़ गए हैं। वहीं, इस साल अब तक हिन्दुस्तान कॉपर के शेयरों में 75 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। हिन्दुस्तान कॉपर के शेयरों ने बुधवार 24 दिसंबर को इंट्राडे के दौरान 439.30 रुपये के लेवल को भी छुआ और 52 हफ्ते का नया हाई बनाया। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 183.90 रुपये है।

ये भी पढ़ें:225% से ज्यादा चढ़ गया यह SME शेयर, विजय केडिया के पास हैं 393100 शेयर

इन वजहों से कंपनी के शेयरों में तेजी
मिनीरत्न कंपनी हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयरों में कई फंडामेंटल कारकों की वजह से तेजी आई है। हाल में ही तांबे की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट्स में नई ऊंचाई पर पहुंची हैं। कॉपर का वायदा (कॉपर फ्यूचर्स) बुधवार को 0.66 पर्सेंट के उछाल के साथ 551.20 डॉलर पर पहुंच गया। यह अपने 52 हफ्ते के हाई के बिल्कुल करीब है, इसने इसी साल 7 दिसंबर को 589.50 डॉलर के हाई लेवल को छुआ था। इस साल अब तक कॉपर फ्यूचर्स में 36 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। कॉपर प्राइसेज के अलावा, चांदी की कीमतों में आई तेजी भी हिन्दुस्तान कॉपर के शेयरों के उछाल को सपोर्ट कर रही है। यह बात बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में कही गई है। हिन्दुस्तान कॉपर ने वित्त वर्ष 2025 में करीब 5.37 लाख टन कॉपर का प्रॉडक्शन किया और वेदांता, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जैसी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। हिन्दुस्तान कॉपर देश में इकलौती ऐसी वर्टिकल कॉपर प्रॉड्यूसर है, जो कि अपने खुद के माइन्ड ओर से रिफाइंड कॉपर का प्रॉडक्शन करती है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट्स, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। वह नवभारत टाइम्स, नेटवर्क 18 डिजिटल और इकनॉमिक टाइम्स हिंदी में काम कर चुके हैं। और पढ़ें
Business Latest News Share Market Silver Rate अन्य..
जानें Hindi News, Business News की लेटेस्ट खबरें, शेयर बाजार का लेखा-जोखा Share Market के लेटेस्ट अपडेट्स Investment Tips के बारे में सबकुछ।