15 साल की ऊंचाई पर पहुंचे मिनीरत्न कंपनी के शेयर, तांबे के बढ़ते दाम से चमके शेयर
मिनीरत्न कंपनी हिन्दुस्तान कॉपर के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। हिन्दुस्तान कॉपर के शेयर बुधवार को BSE में 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 436.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। मिनीरत्न कंपनी के शेयर 12 नवंबर 2010 के बाद से अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर जा पहुंचे हैं। यानी, हिन्दुस्तान कॉपर के शेयर बुधवार को 15 साल की ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों में लगातार पांचवें दिन तेजी देखने को मिली है। पिछले 5 दिन में हिन्दुस्तान कॉपर के शेयर 17 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं।
कंपनी के शेयरों में बढ़ी निवेशकों की दिलचस्पी
वैश्विक बाजार में तांबे (कॉपर) की कीमतों में आए उछाल के बीच कंपनी के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। मिनीरत्न कंपनी हिन्दुस्तान कॉपर के शेयरों में पिछले एक महीने में 39 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है। पिछले छह महीने में हिन्दुस्तान कॉपर के शेयर 69 पर्सेंट चढ़ गए हैं। वहीं, इस साल अब तक हिन्दुस्तान कॉपर के शेयरों में 75 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। हिन्दुस्तान कॉपर के शेयरों ने बुधवार 24 दिसंबर को इंट्राडे के दौरान 439.30 रुपये के लेवल को भी छुआ और 52 हफ्ते का नया हाई बनाया। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 183.90 रुपये है।
इन वजहों से कंपनी के शेयरों में तेजी
मिनीरत्न कंपनी हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड के शेयरों में कई फंडामेंटल कारकों की वजह से तेजी आई है। हाल में ही तांबे की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट्स में नई ऊंचाई पर पहुंची हैं। कॉपर का वायदा (कॉपर फ्यूचर्स) बुधवार को 0.66 पर्सेंट के उछाल के साथ 551.20 डॉलर पर पहुंच गया। यह अपने 52 हफ्ते के हाई के बिल्कुल करीब है, इसने इसी साल 7 दिसंबर को 589.50 डॉलर के हाई लेवल को छुआ था। इस साल अब तक कॉपर फ्यूचर्स में 36 पर्सेंट से अधिक का उछाल देखने को मिला है। कॉपर प्राइसेज के अलावा, चांदी की कीमतों में आई तेजी भी हिन्दुस्तान कॉपर के शेयरों के उछाल को सपोर्ट कर रही है। यह बात बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट में कही गई है। हिन्दुस्तान कॉपर ने वित्त वर्ष 2025 में करीब 5.37 लाख टन कॉपर का प्रॉडक्शन किया और वेदांता, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जैसी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को पीछे छोड़ दिया। हिन्दुस्तान कॉपर देश में इकलौती ऐसी वर्टिकल कॉपर प्रॉड्यूसर है, जो कि अपने खुद के माइन्ड ओर से रिफाइंड कॉपर का प्रॉडक्शन करती है।