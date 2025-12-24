15 साल की ऊंचाई पर पहुंचे मिनीरत्न कंपनी के शेयर, तांबे के बढ़ते दाम से चमके शेयर

संक्षेप: मिनीरत्न कंपनी हिन्दुस्तान कॉपर के शेयर बुधवार को BSE में 7% से अधिक चढ़कर 436.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर 12 नवंबर 2010 के बाद से अपने उच्चतम स्तर पर जा पहुंचे हैं। यानी, कंपनी के शेयर बुधवार को 15 साल की ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं।

मिनीरत्न कंपनी हिन्दुस्तान कॉपर के शेयरों में तूफानी तेजी आई है। हिन्दुस्तान कॉपर के शेयर बुधवार को BSE में 7 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 436.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। मिनीरत्न कंपनी के शेयर 12 नवंबर 2010 के बाद से अपने अब तक के उच्चतम स्तर पर जा पहुंचे हैं। यानी, हिन्दुस्तान कॉपर के शेयर बुधवार को 15 साल की ऊंचाई पर जा पहुंचे हैं। कंपनी के शेयरों में लगातार पांचवें दिन तेजी देखने को मिली है। पिछले 5 दिन में हिन्दुस्तान कॉपर के शेयर 17 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं।

कंपनी के शेयरों में बढ़ी निवेशकों की दिलचस्पी

वैश्विक बाजार में तांबे (कॉपर) की कीमतों में आए उछाल के बीच कंपनी के शेयरों में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है। मिनीरत्न कंपनी हिन्दुस्तान कॉपर के शेयरों में पिछले एक महीने में 39 पर्सेंट का उछाल देखने को मिला है। पिछले छह महीने में हिन्दुस्तान कॉपर के शेयर 69 पर्सेंट चढ़ गए हैं। वहीं, इस साल अब तक हिन्दुस्तान कॉपर के शेयरों में 75 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। हिन्दुस्तान कॉपर के शेयरों ने बुधवार 24 दिसंबर को इंट्राडे के दौरान 439.30 रुपये के लेवल को भी छुआ और 52 हफ्ते का नया हाई बनाया। कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 183.90 रुपये है।