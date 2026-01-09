पहले ही दिन लग गया 8 गुना से ज्यादा दांव, 23 रुपये शेयर का दाम, अभी से 10 रुपये का फायदा

संक्षेप: भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के आईपीओ में शेयर का दाम 23 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयर अभी से 10 रुपये के प्रीमियम के साथ ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। कंपनी का आईपीओ पहले ही दिन 8 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है।

मिनीरत्न कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के आईपीओ को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। भारत कोकिंग कोल का आईपीओ पहले ही दिन फुल हो गया है। कंपनी का आईपीओ दांव लगाने के लिए शुक्रवार 9 जनवरी को खुला और यह पहले ही दिन 8 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी का आईपीओ मंगलवार 13 जनवरी तक ओपन रहेगा। भारत कोकिंग कोल के शेयर ग्रे मार्केट में धमाल मचाए हुए हैं। कंपनी के शेयर ग्रे मार्केट में 43 पर्सेंट से ज्यादा के प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहे हैं। भारत कोकिंग कोल के आईपीओ का टोटल साइज 1071 करोड़ रुपये तक का है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

23 रुपये शेयर का दाम, 10 रुपये चल रहा GMP

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के आईपीओ में शेयर का दाम 23 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयर अभी से 10 रुपये के प्रीमियम के साथ ग्रे मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। अगर मौजूदा ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) के हिसाब से देखें तो भारत कोकिंग कोल के शेयर 33 रुपये पर बाजार में लिस्ट हो सकते हैं। यानी, मौजूदा जीएमपी के हिसाब से जिन निवेशकों को आईपीओ में शेयर अलॉट होंगे, वह लिस्टिंग वाले दिन 43 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। कंपनी के शेयर शुक्रवार 16 जनवरी को लिस्ट होंगे। भारत कोकिंग कोल के शेयर BSE और NSE दोनों प्लेटफॉर्म पर लिस्ट होंगे।

पहले ही दिन IPO पर 8 गुना से ज्यादा दांव

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का आईपीओ पहले ही दिन 8.18 गुना सब्सक्राइब हो गया है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशकों की कैटेगरी में 9.45 गुना दांव लगा है, जबकि शेयरहोल्डर्स कैटेगरी में 10.95 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। भारत कोकिंग कोल के आईपीओ में गैर संस्थागत निवेशकों का कोटा 16.45 गुना सब्सक्राइब हुआ है। वहीं, एंप्लॉयीज कैटेगरी में 0.85 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। आईपीओ में क्वॉलीफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का कोटा 0.30 गुना सब्सक्राइब हुआ है। कंपनी के आईपीओ में आम निवेशक कम से कम 1 लॉट और अधिकतम 14 लॉट के लिए दांव लगा सकते हैं। आईपीओ की एक लॉट में 600 शेयर हैं।