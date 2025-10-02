Miniratna Company BEML Stock split Share jumped 737 Percent in 5 year 2 टुकड़ों में बंटने जा रहा मिनीरत्न कंपनी का शेयर, 5 साल में 737% बढ़ गया शेयर का दाम, Business Hindi News - Hindustan
2 टुकड़ों में बंटने जा रहा मिनीरत्न कंपनी का शेयर, 5 साल में 737% बढ़ गया शेयर का दाम

मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल लिमिटेड अपने शेयरों का बंटवारा करने जा रही है। कंपनी अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांट रही है। कंपनी के शेयर पिछले पांच साल में 700% से अधिक उछल गए हैं।

Thu, 2 Oct 2025
मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल लिमिटेड के शेयरों में पिछले 6 महीने में अच्छी तेजी आई है। कंपनी के शेयर पिछले 6 महीने में 38 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। बीईएमएल के शेयर बुधवार 1 अक्टूबर को 3 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 4318.75 रुपये पर बंद हुए हैं। मिनीरत्न कंपनी अपने शेयरों का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) करने जा रही है। कंपनी के शेयर पिछले पांच साल में 700 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। बीईएमएल लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 4874.85 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 2346.35 रुपये है।

2 टुकड़े में शेयर बांटने जा रही है कंपनी
मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल लिमिटेड अपने शेयर बांटने जा रही है। कंपनी अपने शेयर को 2 टुकड़े में बांट रही है। बीईएमएल लिमिटेड 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5-5 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयर में बांटने जा रही है। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट सोमवार 3 नवंबर 2025 फिक्स की है। बीईएमएल लिमिटेड पहली बार स्टॉक स्प्लिट कर रही है। मिनीरत्न कंपनी का मार्केट कैप बुधवार 1 अक्टूबर को 17,985 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।

5 साल में 737% उछल गए हैं कंपनी के शेयर
मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल लिमिटेड के शेयर पिछले पांच साल में 737 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी के शेयर 1 अक्टूबर 2020 को 515.58 रुपये पर थे। बीईएमएल लिमिटेड के शेयर 1 अक्टूबर 2025 को 4318.75 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयरों में पिछले चार साल में 260 पर्सेंट का उछाल आया है। बीईएमएल लिमिटेड के शेयरों में पिछले तीन साल में 191 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। पिछले दो साल में कंपनी के शेयर 85 पर्सेंट चढ़ गए हैं। कंपनी में पब्लिक शेयरहोल्डिंग 45.97 पर्सेंट है। शेयरहोल्डिंग का यह डेटा जून 2025 तिमाही तक का है।

