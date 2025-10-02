2 टुकड़ों में बंटने जा रहा मिनीरत्न कंपनी का शेयर, 5 साल में 737% बढ़ गया शेयर का दाम

मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल लिमिटेड अपने शेयरों का बंटवारा करने जा रही है। कंपनी अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांट रही है। कंपनी के शेयर पिछले पांच साल में 700% से अधिक उछल गए हैं।

मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल लिमिटेड के शेयरों में पिछले 6 महीने में अच्छी तेजी आई है। कंपनी के शेयर पिछले 6 महीने में 38 पर्सेंट से ज्यादा चढ़ गए हैं। बीईएमएल के शेयर बुधवार 1 अक्टूबर को 3 पर्सेंट से अधिक की तेजी के साथ 4318.75 रुपये पर बंद हुए हैं। मिनीरत्न कंपनी अपने शेयरों का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) करने जा रही है। कंपनी के शेयर पिछले पांच साल में 700 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। बीईएमएल लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 4874.85 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 2346.35 रुपये है।

2 टुकड़े में शेयर बांटने जा रही है कंपनी

मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल लिमिटेड अपने शेयर बांटने जा रही है। कंपनी अपने शेयर को 2 टुकड़े में बांट रही है। बीईएमएल लिमिटेड 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5-5 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयर में बांटने जा रही है। कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट सोमवार 3 नवंबर 2025 फिक्स की है। बीईएमएल लिमिटेड पहली बार स्टॉक स्प्लिट कर रही है। मिनीरत्न कंपनी का मार्केट कैप बुधवार 1 अक्टूबर को 17,985 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है।