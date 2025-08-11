Miniratna Company BEML bagged contract in Malaysia company Share crossed 4000 rupee know details मिनीरत्न कंपनी को मिला 1888 करोड़ रुपये का ऑर्डर, 4000 रुपये के पार पहुंचे शेयर, 2 टुकड़े में बंट रहा शेयर, Business Hindi News - Hindustan
Hindi Newsबिज़नेस न्यूज़Miniratna Company BEML bagged contract in Malaysia company Share crossed 4000 rupee know details

BEML को इंटेग्रल कोच फैक्ट्री से 1888 करोड़ रुपये का बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी को मलेशिया से भी रेल एंड मेट्रो सेगमेंट में पहला ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी के शेयर करीब 5% की तेजी के साथ 4045.60 रुपये पर पहुंच गए हैं।

Vishnu Soni लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 03:47 PM
मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल के शेयरों में सोमवार को अच्छी तेजी देखने को मिली है। बीईएमएल (BEML) के शेयर सोमवार को BSE में करीब 5 पर्सेंट के उछाल के साथ 4045.60 रुपये पर पहुंच गए। मिनीरत्न कंपनी ने सोमवार को घोषणा की है कि उसे इंटेग्रल कोच फैक्ट्री से 1888 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। इसके अलावा, कंपनी को मलेशिया से रेल एंड मेट्रो सेगमेंट में अपना पहला ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। इसी अनाउंसमेंट के बाद BEML के शेयरों में यह तेज उछाल आया है। बीईएमएल अपने शेयर का बंटवारा करने भी जा रही है।

600 LHB कोच का है ऑर्डर
बीईएमएल को इंटेग्रल कोच फैक्ट्री से 600 लिंक हॉफमैन बुश (LHB) कोचेज के मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, टेस्टिंग और कमीशनिंग का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इसके अलावा, मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि कंपनी को मलेशिया से रेल एंड मेट्रो सेगमेंट में अपना पहला ओवरसीज कॉन्ट्रैक्ट मिला है। यह ऑर्डर मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रेट्रोफिट एंड रीकंडीशनिंग के लिए है। इस ऑर्डर की वैल्यू 1 मिलियन डॉलर है। ऑर्डर की शर्तों के मुताबिक, बीईएमएल मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रेट्रोफिट और रीकंडीशनिंग के लिए जिम्मेदार होगी।

दो टुकड़े में शेयर बांटने जा रही है कंपनी
मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल के बोर्ड ने पिछले दिनों अपने पहले स्टॉक स्प्लिट (शेयर के बंटवारे) को मंजूरी दी है। कंपनी के बोर्ड ने 1:2 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट अप्रूव किया है। यानी, कंपनी 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटेगी। कंपनी ने अभी स्टॉक स्प्लिट की रिकॉर्ड डेट की घोषणा नहीं की है।

पहली तिमाही में 63.34 करोड़ रुपये का घाटा
मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल (BEML) को चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 63.34 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड नेट लॉस हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 72.62 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में कंपनी की टोटल इनकम सालाना आधार पर 1.3 पर्सेंट बढ़ी है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बीईएमएल लिमिटेड की टोटल इनकम 642.56 करोड़ रुपये रही है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 634.61 करोड़ रुपये थी।

