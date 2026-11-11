बाजार खुलते ही मिनीरत्न कंपनी के शेयर धड़ाम, घटकर करीब आधा रह गया है मुनाफा
मुख्य बातें
- कोचीन शिपयार्ड का मुनाफा सितंबर 2026 तिमाही में करीब आधा घटकर 54 करोड़ रुपये रह गया है
- मिनीरत्न कंपनी के शेयर बुधवार को करीब 8 पर्सेंट टूटकर 1186.75 रुपये पर जा पहुंचे हैं
मिनीरत्न कंपनी कोचीन शिपयार्ड के शेयर बुधवार को बाजार खुलते ही बिखर गए हैं। कंपनी के शेयर बुधवार को BSE में करीब 8 पर्सेंट की गिरावट के साथ 1186.75 रुपये पर जा पहुंचे हैं। वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में कमजोर वित्तीय नतीजों के बाद कोचीन शिपयार्ड के शेयरों में यह तेज गिरावट देखने को मिली है। सितंबर 2026 तिमाही में मिनीरत्न कंपनी का मुनाफा करीब आधा घट गया है। कोचीन शिपयार्ड अपने शेयर का बंटवारा (स्टॉक स्प्लिट) भी कर चुकी है।
घटकर 54 करोड़ रुपये रह गया कोचीन शिपयार्ड का मुनाफा
मिनीरत्न कंपनी कोचीन शिपयार्ड का मुनाफा चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में सालाना आधार पर 49.8 पर्सेंट घट गया है। कंपनी को सितंबर 2026 तिमाही में 54 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ है। एक साल पहले की समान अवधि में कंपनी को 108 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में कोचीन शिपयार्ड को ऑपरेशंस से मिला रेवेन्यू सालाना आधार पर 11.7 पर्सेंट बढ़कर 1249.2 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 1118.6 करोड़ रुपये था। मिनीरत्न कंपनी का ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस दबाव में रहा है। कंपनी का इबिट्डा चालू वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 30.7 पर्सेंट घटकर 51 करोड़ रुपये रहा है, जो कि एक साल पहले की समान अवधि के दौरान 73.6 करोड़ रुपये था। कोचीन शिपयार्ड का इबिट्डा मार्जिन 6.6 पर्सेंट से घटकर 4.1 पर्सेंट पहुंच गया है।
कंपनी ने अनाउंस किया है अंतरिम डिविडेंड
स्टैंडअलोन बेसिस पर मिनीरत्न कंपनी कोचीन शिपयार्ड (Cochin Shipyard) का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 53.2 पर्सेंट घटकर 47.3 करोड़ रुपये रहा है, जो कि पिछले साल की समान अवधि में 101 करोड़ रुपये था। कंपनी का रेवेन्यू 12.9 पर्सेंट बढ़कर 1074 करोड़ रुपये रहा, जो कि एक साल पहले की समान अवधि में 951 करोड़ रुपये था। कोचीन शिपयार्ड के बोर्ड ने फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए 5 रुपये फेस वैल्यू वाले हर शेयर पर 3 रुपये का अंतरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है। यानी, कंपनी 60 पर्सेंट का डिविडेंड अपने शेयरधारकों को देगी। कंपनी ने अंतरिम डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 16 नवंबर 2026 फिक्स की है।
2 टुकड़ों में शेयर बांट चुकी है मिनीरत्न कंपनी
मिनीरत्न कंपनी कोचीन शिपयार्ड (Cochin Shipyard) अपने शेयर का बंटवारा भी कर चुकी है। कंपनी ने जनवरी 2024 में अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांटा। कंपनी ने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5-5 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटा है। पिछले 5 साल में कोचीन शिपयार्ड के शेयरों में 500 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। कंपनी के शेयर 12 नवंबर 2021 को 185.80 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 11 नवंबर 2026 को 1186.75 रुपये पर पहुंच गए हैं। कोचीन शिपयार्ड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 1843.60 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का निचला स्तर 1101.25 रुपये है।
लेखक के बारे मेंVishnu Soni
विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ
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पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।