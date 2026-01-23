पहले ही दिन कराया 95% का फायदा, अब टूटकर 38 रुपये से नीचे पहुंचे मिनीरत्न कंपनी के शेयर

संक्षेप: मिनीरत्न कंपनी भारत कोकिंग कोल के शेयर शुक्रवार को BSE में 4% से अधिक टूटकर 37.32 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर 19 जनवरी को BSE में 45.21 रुपये पर लिस्ट हुए थे। 5 दिन में कंपनी के शेयर इस लेवल से 17% से अधिक लुढ़क गए हैं।

मिनीरत्न कंपनी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के शेयर शानदार लिस्टिंग के बाद अब लुढ़क रहे हैं। भारत कोकिंग कोल के शेयर शुक्रवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 4 पर्सेंट से अधिक टूटकर 37.32 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयर सोमवार 19 जनवरी को BSE में 45.21 रुपये पर लिस्ट हुए थे। 5 दिन में मिनीरत्न कंपनी के शेयर इस लेवल से 17 पर्सेंट से अधिक लुढ़क गए हैं। भारत कोकिंग कोल के शेयरों ने शुक्रवार को 52 हफ्ते का नया लेवल बनाया है। भारत कोकिंग कोल, महारत्न कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण मालिकाना हक वाली इकाई है।

95% से ज्यादा के फायदे के साथ लिस्ट हुए थे कंपनी के शेयर

भारत कोकिंग कोल के आईपीओ में शेयर का दाम 23 रुपये था। कंपनी के शेयर 19 जनवरी को BSE में 95 पर्सेंट से ज्यादा के फायदे के साथ 45.21 रुपये पर लिस्ट हुए। भारत कोकिंग कोल के शेयर NSE में 45 रुपये पर लिस्ट हुए। भारत कोकिंग कोल का आईपीओ दांव लगाने के लिए 9 जनवरी 2026 को खुला था और यह 13 जनवरी तक ओपन रहा। कंपनी के आईपीओ का टोटल साइज 1069 करोड़ रुपये तक का था। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड की शुरुआत साल 1972 में हुई है। कंपनी कोकिंग कोल, नॉन-कोकिंग कोल और वॉश्ड कोल का प्रॉडक्शन करती है। 30 सितंबर 2025 तक के डेटा के मुताबिक, मिनीरत्न कंपनी 34 ऑपरेशनल माइंस के नेटवर्क को ऑपरेट करती है।