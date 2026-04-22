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590 करोड़ रुपये का मिला डिफेंस ऑर्डर, मिनीरत्न कंपनी के शेयर बन गए रॉकेट

Apr 22, 2026 01:04 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल को डिफेंस मिनिस्ट्री से 590 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर आर्मी के T-72 और T-90 टैंकों पर लगाए जाने वाले ट्रॉल असेंबलीज की सप्लाई के लिए है। बीईएमएल के शेयर बुधवार को 8% से ज्यादा चढ़ गए हैं।

590 करोड़ रुपये का मिला डिफेंस ऑर्डर, मिनीरत्न कंपनी के शेयर बन गए रॉकेट

मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल के शेयर बुधवार को रॉकेट सा उड़ गए हैं। बीईएमएल (BEML) के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 8 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 1911.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री से एक नया ऑर्डर मिलने के बाद मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल के शेयरों में यह तेज उछाल आया है। बीईएमएल को यह ऑर्डर इंडियन आर्मी के T-72 और T-90 टैंकों पर लगाए जाने वाले ट्रॉल असेंबलीज की सप्लाई के लिए मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू 590 करोड़ रुपये है। इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में बीईएमएल की स्थिति मजबूत हुई है।

क्या है ट्रॉल असेंबली
ट्रॉल असेंबली को डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) ने डिवेलप किया है। ट्रॉल असेंबलीज, एंटी टैंक माइंस को क्लीयर करने वाला एक क्रिटिकल सिस्टम है। ट्रॉल असेंबली, प्रॉक्सिमिटी मैग्नेटिक फ्यूज के साथ फिट की जाने वाली एंटी टैंक माइंस को भी क्लीयर करता है। यह इक्विपमेंट माइन-जोन्स में आर्मी को ऑर्मर्ड व्हीकल्स के लिए सुरक्षित रास्ता तैयार करने में मदद करता है।

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285% से ज्यादा उछल गए हैं BEML के शेयर
मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल (BEML) के शेयर पिछले पांच साल में 285 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। बीईएमएल के शेयर 23 अप्रैल 2021 को 474.84 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 22 अप्रैल 2026 को 1911.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में बीईएमएल के शेयरों में 150 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो मिनीरत्न कंपनी के शेयर 210 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 20 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। पिछले एक महीने में मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल के शेयर 30 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। बीईएमएल के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2437.43 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1361.10 रुपये है।

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2 टुकड़े में शेयर बांट चुकी है कंपनी
मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल (BEML) अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। बीईएमएल ने अपने शेयर को दो टुकड़ों में बांटा है। कंपनी ने नवंबर 2025 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5-5 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 टुकड़े में बांटा है। कंपनी ने अभी मार्च 2026 तिमाही के वित्तीय नतीजे घोषित नहीं किए हैं। दिसंबर 2025 तिमाही में शानदार ग्रोथ देखने को मिली। दिसंबर 2025 तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 23.4 पर्सेंट बढ़कर 1087 करोड़ रुपये रहा है। मार्च 2026 तिमाही में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (FII) ने कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कुछ बढ़ाई है। FII की हिस्सेदारी 5.51 पर्सेंट से बढ़कर 5.59 पर्सेंट पहुंच गई है। वहीं, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग्स 17.25 पर्सेंट से बढ़कर 17.55 पर्सेंट पर जा पहुंची है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह शेयर बाजार, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। गैजेट्स और ऑटो रिव्यू में भी इनकी दिलचस्पी है। बिजनेस से जुड़ी खबरों में विष्णु हमेशा इस बात पर फोकस करते हैं कि वह पाठकों के 'काम की बात' वाला एंगल प्रमुखता से खबर में ला सकें, ताकि उनकी वित्तीय जागरूकता बढ़े। बिजनेस से जुड़ी खबरों में भाषा की सरलता और सहजता पर भी विष्णु का ध्यान हमेशा रहा है।

पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है। कुकिंग, ट्रेवलिंग, क्रिकेट देखने और खेलने में इनको मजा आता है। अपने वक्त का एक हिस्सा विष्णु ऐसे शेयरों को 'खोजने' में लगाते हैं, जो कि आगे चलकर अच्छा रिटर्न दें।

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