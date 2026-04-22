590 करोड़ रुपये का मिला डिफेंस ऑर्डर, मिनीरत्न कंपनी के शेयर बन गए रॉकेट

मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल को डिफेंस मिनिस्ट्री से 590 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर आर्मी के T-72 और T-90 टैंकों पर लगाए जाने वाले ट्रॉल असेंबलीज की सप्लाई के लिए है। बीईएमएल के शेयर बुधवार को 8% से ज्यादा चढ़ गए हैं।

मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल के शेयर बुधवार को रॉकेट सा उड़ गए हैं। बीईएमएल (BEML) के शेयर बुधवार को BSE में इंट्राडे के दौरान 8 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 1911.50 रुपये पर पहुंच गए हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री से एक नया ऑर्डर मिलने के बाद मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल के शेयरों में यह तेज उछाल आया है। बीईएमएल को यह ऑर्डर इंडियन आर्मी के T-72 और T-90 टैंकों पर लगाए जाने वाले ट्रॉल असेंबलीज की सप्लाई के लिए मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू 590 करोड़ रुपये है। इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में बीईएमएल की स्थिति मजबूत हुई है।

क्या है ट्रॉल असेंबली

ट्रॉल असेंबली को डिफेंस रिसर्च एंड डिवेलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन (DRDO) ने डिवेलप किया है। ट्रॉल असेंबलीज, एंटी टैंक माइंस को क्लीयर करने वाला एक क्रिटिकल सिस्टम है। ट्रॉल असेंबली, प्रॉक्सिमिटी मैग्नेटिक फ्यूज के साथ फिट की जाने वाली एंटी टैंक माइंस को भी क्लीयर करता है। यह इक्विपमेंट माइन-जोन्स में आर्मी को ऑर्मर्ड व्हीकल्स के लिए सुरक्षित रास्ता तैयार करने में मदद करता है।

285% से ज्यादा उछल गए हैं BEML के शेयर

मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल (BEML) के शेयर पिछले पांच साल में 285 पर्सेंट से अधिक चढ़ गए हैं। बीईएमएल के शेयर 23 अप्रैल 2021 को 474.84 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 22 अप्रैल 2026 को 1911.50 रुपये पर जा पहुंचे हैं। पिछले 4 साल में बीईएमएल के शेयरों में 150 पर्सेंट से अधिक की तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो मिनीरत्न कंपनी के शेयर 210 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों में 20 पर्सेंट से अधिक की तेजी आई है। पिछले एक महीने में मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल के शेयर 30 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। बीईएमएल के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2437.43 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1361.10 रुपये है।