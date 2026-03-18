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19000% से ज्यादा चढ़ गए मिनीरत्न कंपनी के शेयर, दो टुकड़े में हुआ है शेयर का बंटवारा, अब अफ्रीका में मिला बड़ा ऑर्डर

Mar 18, 2026 05:01 pm ISTVishnu Soni लाइव हिन्दुस्तान
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मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल लिमिटेड के शेयर बुधवार को 3% से अधिक के उछाल के साथ 1560.25 रुपये पर बंद हुए हैं। कंपनी के शेयर पिछले 26 साल में 19000% से ज्यादा चढ़ गए हैं। बीईएमएल को अब 554 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।

19000% से ज्यादा चढ़ गए मिनीरत्न कंपनी के शेयर, दो टुकड़े में हुआ है शेयर का बंटवारा, अब अफ्रीका में मिला बड़ा ऑर्डर

मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल लिमिटेड के शेयरों में बुधवार को अच्छी तेजी आई है। बीईएमएल लिमिटेड के शेयर बुधवार को BSE में 3 पर्सेंट से अधिक के उछाल के साथ 1560.25 रुपये पर बंद हुए हैं। बीईएमएल लिमिटेड (BEML Limited) के शेयरों ने लंबी अवधि में छप्परफाड़ रिटर्न दिया है। कंपनी के शेयर 19000 पर्सेंट से अधिक उछल गए हैं। मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल लिमिटेड ने बुधवार को घोषणा की है कि उसे अफ्रीकी रीजन में एक बड़ा ऑर्डर मिला है। बीईएमएल लिमिटेड अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है।

ऑर्डर के क्या है डीटेल
मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल लिमिटेड (BEML Limited) ने बताया है कि उसे एक ओवरसीज ऑर्डर के लिए लेटर ऑफ इंटेंट मिला है। यह ऑर्डर एक प्रोजेक्ट के लिए मेट्रो रोलिंग स्टॉक की सप्लाई से जुड़ा है। अफ्रीकी रीजन में मिले इस ऑर्डर की वैल्यू करीब 554 करोड़ रुपये (60 मिलियन डॉलर) है। बीईएमएल लिमिटेड ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया है कि ऑर्डर में स्टैंडर्ड गेज मेट्रो रोलिंग स्टॉक के डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई, टेस्टिंग और कमीशनिंग का काम शामिल है। कॉन्ट्रैक्ट में स्टेनलेस स्टील मेट्रो कोच शामिल हैं। मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल लिमिटेड ने बताया है कि मेट्रो रोलिंग स्टॉक के लिए यह उसका पहला ओवरसीज ऑर्डर है, जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स में कंपनी के विस्तार की दिशा में अहम मुकाम है। बीईएमएल लिमिटेड के मुताबिक, इस डिवेलपमेंट से रेल और मेट्रो सेगमेंट में उसकी पोजिशन मजबूत हुई है।

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19000% से ज्यादा उछल गए हैं BEML के शेयर
मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल लिमिटेड के शेयर पिछले 26 साल में 19725 पर्सेंट उछल गए हैं। बीईएमएल लिमिटेड (BEML Limited) के शेयर 10 मार्च 2000 को 7.87 रुपये पर थे। कंपनी के शेयर 18 मार्च 2026 को BSE में 1560.25 रुपये पर बंद हुए हैं। पिछले 10 साल में बीईएमएल लिमिटेड के शेयरों में 264 पर्सेंट की तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले 5 साल की बात करें तो मिनीरत्न कंपनी के शेयर 176 पर्सेंट उछल गए हैं। पिछले तीन साल में बीईएमएल लिमिटेड के शेयरों में 156 पर्सेंट की तेजी आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयर 21 पर्सेंट से ज्यादा उछल गए हैं। बीईएमएल लिमिटेड के शेयरों का 52 हफ्ते का हाई लेवल 2437.43 रुपये है। वहीं, कंपनी के शेयरों का 52 हफ्ते का लो लेवल 1232.35 रुपये है।

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दो टुकड़े में शेयर बांट चुकी है कंपनी
मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल लिमिटेड (BEML Limited) अपने शेयर का भी बंटवारा कर चुकी है। कंपनी अपने शेयर को 2 टुकड़ों में बांट चुकी है। बीईएमएल लिमिटेड ने नवंबर 2025 में 10 रुपये फेस वैल्यू वाले अपने शेयर को 5-5 रुपये फेस वैल्यू वाले 2 शेयरों में बांटा है।

Vishnu Soni

लेखक के बारे में

Vishnu Soni

विष्णु सोनी लाइव हिन्दुस्तान में बिजनेस, गैजेट्स और ऑटो सेक्शन संभाल रहे हैं। वह दिसंबर 2020 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। वह स्टॉक मार्केट, कॉरपोरेट, पर्सनल फाइनेंस, गैजेट्स और ऑटो की खबरें लिखते हैं। पत्रकारिता में विष्णु को 20 साल पूरे होने को हैं। विष्णु के करियर का ज्यादातर हिस्सा बिजनेस जर्नलिज्म से जुड़ा रहा है। वह दैनिक भास्कर, इकनॉमिक टाइम्स-हिंदी, अमर उजाला, नेटवर्क-18 और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर चुके हैं। विष्णु ने पत्रकारिता की पढ़ाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन (IIMC), दिल्ली से की है। विष्णु, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। GST को लेकर बनाए गए विष्णु के एक वीडियो को अवॉर्ड भी मिल चुका है।

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