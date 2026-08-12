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‘मिनीरत्न’ को ‘महारत्न’ कंपनी से मिला 184 करोड़ का बड़ा ऑर्डर, शेयर में बढ़त

By Drigraj Madheshia
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मुख्य बातें

  • कंपनी को पहली तिमाही (Q1) में मिली इस रफ्तार के पूरे साल जारी रहने की उम्मीद है, जिसके पीछे रेल और मेट्रो ऑर्डर में आई तेजी, डिफेंस सेक्टर में लगातार बनी हुई मजबूत मांग और प्रोजेक्ट्स पर बेहतर काम करने की क्षमता प्रमुख कारण हैं
BEML
BEML को HAL से मिला 184 करोड़ का बड़ा ऑर्डर, (प्रतीकात्मक फोटो)

सरकारी कंपनी भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) से 184.25 करोड़ रुपये का बड़ाऑर्डर मिला है। यह ऑर्डर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर (LCH) के फ्यूजलेज एयरोस्ट्रक्चर के निर्माण और आपूर्ति से जुड़ा है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यह ऑर्डर सामान्य व्यवसायिक प्रक्रिया के तहत प्राप्त हुआ है। BEML के शेयर का प्रदर्शन सकारात्मक है। मंगलवार को यह 1,904.35 रुपये पर बंद हुआ था और आज करीब 1 प्रतिशत ऊपर 1918 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है।

वित्त वर्ष 2027 में में 30% ग्रोथ का अनुमान

BEML के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शांतनु रॉय ने वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए कंपनी को लगभग 30 प्रतिशत की रेवेन्यू ग्रोथ हासिल करने का भरोसा जताया है। कंपनी को पहली तिमाही (Q1) में मिली इस रफ्तार के पूरे साल जारी रहने की उम्मीद है, जिसके पीछे रेल और मेट्रो ऑर्डर में आई तेजी, डिफेंस सेक्टर में लगातार बनी हुई मजबूत मांग और प्रोजेक्ट्स पर बेहतर काम करने की क्षमता प्रमुख कारण हैं।

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₹20,000 करोड़ के ऑर्डर का टार्गेट

ऑर्डर इनफ्लो को लेकर BEML ने FY27 के लिए 20,000 करोड़ रुपये का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, हालांकि यह प्रमुख टेंडरों के अंतिम रूप लेने पर निर्भर करेगा। शांतनु रॉय के अनुसार, कंपनी के पास फिलहाल 40,000 करोड़ रुपये से अधिक के ऑर्डर की संभावनाएं मौजूद हैं, जिनमें रेल और मेट्रो के बड़े प्रोजेक्ट्स तो शामिल हैं ही, साथ ही डिफेंस, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और निर्यात के क्षेत्रों में भी लगातार नए अवसर बन रहे हैं।

EBITDA मार्जिन 12-13% का लक्ष्य

कंपनी अपने EBITDA मार्जिन को 12 से 13 प्रतिशत के स्तर तक ले जाने की योजना बना रही है। रॉय ने विश्वास जताया कि BEML जल्द ही FY24 और FY25 वाले मार्जिन के स्तर पर वापस लौट आएगी और आगे चलकर इसमें और सुधार भी कर सकती है।

पहली तिमाही के नतीजे: घाटा घटा, रेवेन्यू बढ़ा

जून तिमाही के नतीजों की बात करें तो कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट लॉस घटकर 27 करोड़ रुपये रह गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में यह 64 करोड़ रुपये था। वहीं, कंपनी का रेवेन्यू 29.3 प्रतिशत बढ़कर 634 करोड़ से 820 करोड़ रुपये हो गया, जो बेहतर कार्यान्वयन का नतीजा है।

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ऑपरेटिंग प्रदर्शन में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला, जहां EBITDA पिछले साल के 49 करोड़ के नुकसान से उछलकर इस बार 3 करोड़ रुपये पॉजिटिव हो गया, जिससे EBITDA मार्जिन 0.4 प्रतिशत पर पहुंच गया। टैक्स से पहले कंपनी का घाटा भी 70.3 करोड़ से घटकर 33.7 करोड़ रुपये रह गया, जबकि कुल आय 642.6 करोड़ से बढ़कर 821.2 करोड़ रुपये हो गई और कुल खर्च 712.8 करोड़ से बढ़कर 854.9 करोड़ रुपये रहा।

खर्चों की डिटेल्स पर नजर डालें तो मटेरियल कॉस्ट बढ़कर 428.6 करोड़ रुपये हो गई, जो पिछले साल 371.6 करोड़ रुपये थी, जबकि कर्मचारी भत्ते घटकर 209.4 करोड़ से 202.6 करोड़ रुपये पर आ गए। वित्तीय लागत (फाइनेंस कॉस्ट) 9.8 करोड़ से बढ़कर 13.9 करोड़ रुपये हो गई, वहीं डिप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन का खर्च भी 19.8 करोड़ से बढ़कर 23.4 करोड़ रुपये रहा।

Drigraj Madheshia

लेखक के बारे में

Drigraj Madheshia

दृगराज मद्धेशिया पिछले 21 वर्षों से पत्रकारिता जगत का एक विश्वसनीय चेहरा हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' की बिजनेस टीम के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में, वे शेयर बाजार, कमोडिटी, पर्सनल फाइनेंस और यूटिलिटी सेक्टर पर अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। वह कलम से बाजार की नब्ज टटोलने वाले एक पत्रकार हैं, जो शेयर बाजार से लेकर आपकी जेब (Personal Finance) तक, हर खबर को आसान बनाते हैं। टीवी, प्रिंट और डिजिटल मीडिया के अपने विस्तृत अनुभव के साथ, दृगराज जटिल मार्केट डेटा को आम पाठकों के लिए 'कुछ अलग' और आसान भाषा में पेश करने के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने अपने करियर में हिन्दुस्तान, सहारा समय, दैनिक जागरण और न्यूज नेशन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। मूलत: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के रहने वाले दृगराज मैथ्स बैकग्राउंड होने के कारण डेटा और कैलकुलेशन में माहिर हैं, जो बिजनेस पत्रकारिता के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है। उन्होंने कॅरियर की शुरुआत गोरखपुर से सहारा समय साप्ताहिक से बतौर फ्रीलांसर की और बहुत ही जल्द सहारा समय उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड के हिस्सा बन गए। ​इसके बाद छत्तीसगढ़ में वॉच न्यूज से जुड़े। टीवी को छोड़ हिन्दुस्तान अखबार के बरेली एडिशन की लॉन्चिंग टीम का हिस्सा बने। साढ़े सात साल की मैराथन पारी के बाद अगला पड़ाव न्यूज नेशन डिजिटल रहा। इसके बाद एक बार फिर हिन्दुस्तान दिल्ली से जुड़े और अब डिजिटल टीम का हिस्सा हैं। और पढ़ें

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