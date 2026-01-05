मिनी रत्न कंपनी ने 21-23 रुपये सेट किया प्राइस बैंड, GMP दिखा रहा तगड़ा फायदा, 2026 का पहला बड़ा IPO

संक्षेप: Bharat Coking Coal IPO Price Band: 2026 का पहला मेनबोर्ड आईपीओ भारत कुकिंग कोल ने प्राइस बैंड का ऐलान कर दिया है। यह आईपीओ 9 जनवरी, दिन शुक्रवार को खुलेगा। एंकर निवेशक 8 जनवरी को भारत कुकिंग कोल आईपीओ पर दांव लगा पाएंगे।

Bharat Coking Coal IPO Price Band: 2026 का पहला मेनबोर्ड आईपीओ भारत कुकिंग कोल ने प्राइस बैंड का ऐलान कर दिया है। यह आईपीओ 9 जनवरी, दिन शुक्रवार को खुलेगा। एंकर निवेशक 8 जनवरी को भारत कुकिंग कोल आईपीओ पर दांव लगा पाएंगे। बता दें, यह कोल इंडिया की सब्सिडियरी कंपनी है।

क्या है प्राइस बैंड? भारत कुकिंग ऑयल का प्राइस बैंड 21 रुपये से 23 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को एक शेयर पर एक रुपये की छूट दी है। यह इश्यू पूरी तरह से ऑफर फार सेल पर आधारित होगा। कोल इंडिया की तरफ से भारत कुकिंग कोल में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी को बेचा जा रहा है।

कितना है आईपीओ का साइज? लॉट साइज की बात करें तो भारत कुकिंग कोल ने 600 शेयरों का एक लॉट बनाया है। जिसकी वजह से रिटेल निवेशकों को कम से कम 13800 रुपये का इंवेस्टमेंट करना होगा। रिटेल निवेशकों के लिए आईपीओ का 35 प्रतिशत हिस्सा आरक्षित है। 50 प्रतिशत हिस्सा क्वालीफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर्स के लिए और बाकि बचे 10 प्रतिशत के लिए नॉन इंस्टीट्यूशनल इंवेस्टर्स के लिए रहेगा। बता दें, भारत कुकिंग कोल आईपीओ का साइज 1071 करोड़ रुपये का है।

कोल इंडिया के निवेशकों को होगा अतिरिक्त फायदा आईपीओ में कोल इंडिया के निवेशकों के लिए 107 करोड़ रुपये के शेयर आरक्षित रहेंगे। इसका फायदा वो निवेशक उठा पाएंगे जिन्होंने शेयरों को 1 जनवरी 2026 या उससे पहले खरीदा होगा। बता दें, आईडीबीआई कैपिटल और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को बुक रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है।

भारत कुकिंग कोल का जीएमपी क्या चल रहा है? ग्रे मार्केट में कंपनी की स्थिति शानदार होती चली जा रही है। इंवेस्टर्स गेन की रिपोर्ट के अनुसार ग्रे मार्केट में यह आईपीओ आज 16.25 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। इस आईपीओ का सबसे कम जीएमपी 13 रुपये प्रति शेयर रहा था। बता दें, मौजूदा जीएमपी प्राइस बैंड के बेहद करीब है। जोकि धमाकेदार लिस्टिंग के संकेत दे रहा है।