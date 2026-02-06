मिनी रत्न कंपनी को Q3 में हुआ घाटा, शेयर 10% लुढ़के, डिविडेंड का भी ऐलान
BEML Ltd Share Price: मिनीरत्न कंपनी बीईएमएल के शेयरों की कीमतों में आज 10 प्रतिशत की गिरावट आई है। कंपनी के शेयरों में यह गिरावट तिमाही नतीजों के बाद दर्ज की गई है। तीसरी तिमाही में कंपनी को घाटा का सामना करना पड़ा है। जिसका बुरा असर शेयरों पर दिख रहा है।
कितना हुआ है घाटा?
एक्सचेंज को दी जानकारी में मिनीरत्न ने बताया है कि अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान कुल नेट लॉस 22.38 करोड़ रुपये रहा है। एक साल पहले इसी दिसंबर तिमाही में कंपनी को 24.41 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ था। बीईएमएल का रेवन्यू 1083.27 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 23.70 प्रतिशत बढ़ा है। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी का रेवन्यू 875.77 करोड़ रुपये रहा था।
बीएईएमएल का खर्च दिसंबर तिमाही में बढ़ा है। अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान कंपनी का कुल खर्च 1112.54 करोड़ रुपये रहा है। पिछले वित्त वर्ष में इसी दौरान कंपनी को 850.70 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था।
10% हुआ है कंपनी को घाटा
बीईएमएल के शेयर आज शुक्रवार को बीएसई में 1742.70 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में कंपनी के शेयरों का भाव 10 प्रतिशत से अधिक की गिरावट के बाद 1572.05 रुपये के इंट्रा-डे लो लेवल पर आ गया। बता दें, पिछले एक साल में कंपनी के शेयरों की कीमतों में 0.61 प्रतिशत की गिरावट आई है। वहीं, दो साल में बीईएमएल के शेयरों का भाव 9.55 प्रतिशत लुढ़का है। हालांकि, 5 साल में यह स्टॉक 315 प्रतिशत का मोटा रिटर्न देने में भी सफल रहा है।
डिविडेंड दे रही है कंपनी
बीईएमएल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तिमाही नतीजों के साथ-साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया है। कंपनी ने दी जानकारी में कहा है कि योग्य निवेशकों को एक शेयर पर 2.50 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया जाएगा। बीईएमएल ने इस डिविडेंड के लिए 13 फरवरी 2026 की तारीख को रिकॉर्ड डेट तय किया है।
(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)
लेखक के बारे मेंTarun Pratap Singh
तरुण प्रताप सिंह, लाइव हिन्दुस्तान के साथ अक्टूबर 2020 से कार्यरत हैं। मौजूदा समय में बिजनेस टीम का हिस्सा हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए स्टॉक मार्केट, पर्सनल फाइनेंस, कमोडिटी मार्केट, सरकारी योजनाओं पर खबर पर लिखने के साथ-साथ आईपीओ पर वीडियो इंटरव्यू की भी जिम्मेदारी सम्भालते हैं। लाइव हिन्दुस्तान की वीडियो टीम के लिए 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में टीम लीड करते हुए 200 विधानसभा सीट में ग्राउंड रिपोर्टिंग, इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरीज कर चुके हैं। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह, 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी उत्तर प्रदेश में ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव है। साल 2025 में प्रयागराज में सम्पन्न हुए महाकुंभ में 40 दिन से अधिक दिन तक कुंभ नगरी में रहकर अनेकों वीडियो इंटरव्यू और स्पेशल स्टोरिज किए थे।
शिक्षा
बी.ए (ऑनर्स) और एम.ए की पढ़ाई काशी हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी से पूरा किया है। भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है।
अनुभव -
HT का हिस्सा बनने से पहले स्वतंत्र तौर पर 2019 में लोकसभा चुनाव, 2019 में हरियाणा विधानसभा, 2020 दिल्ली विधानसभा चुनाव और 2020 में दिल्ली दंगा की ग्राउंड रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है। श्री राम मंदिर भूमि पूजन (साल 2020) के दौरान भी बतौर स्वतंत्र पत्रकार अपनी सेवाएं दिए हैं।
दैनिक जागरण के एक स्पेशल कार्यक्रम के तहत वाराणसी में दो अलग-अलग साल में 100-100 बच्चों को संसदीय कार्यप्रणाली की 15 दिनों की ट्रेनिंग भी देने का अनुभव प्राप्त है।
विशेषताएं -
वीडियो रिपोर्टिंग में दक्षता हासिल है। कई इंटरव्यू और ग्राउंड ओपनियन वीडियो नेशनल लेवल पर विमर्श का केंद्र बने हैं। बिजनेस और राजनीति के अलावा क्रिकेट, धर्म और साहित्य पर लिखना-पढ़ना पसंद है।