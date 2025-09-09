Mini Diamonds India Ltd Share jumps 2120 percent in 10 years stock going to split 200 रुपये से कम की कीमत वाले स्टॉक का होगा बंटवारा, 10 साल में दिया 2120% का रिटर्न, Business Hindi News - Hindustan
200 रुपये से कम की कीमत वाले स्टॉक का होगा बंटवारा, 10 साल में दिया 2120% का रिटर्न

Multibagger Stock: 200 रुपये से कम की कीमत वाले स्टॉक मिनी डॉयमंड्स इंडिया लिमिटेड (Mini Diamonds India Ltd) के शेयरों का बंटवारा होगा। इस मल्टीबैगर स्टॉक ने सोमवार को बोर्ड के फैसले की जानकारी एक्सचेंज का साझा किया था।

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तानTue, 9 Sep 2025 08:22 AM
Multibagger Stock: 200 रुपये से कम की कीमत वाले स्टॉक मिनी डॉयमंड्स इंडिया लिमिटेड (Mini Diamonds India Ltd) के शेयरों का बंटवारा होगा। इस मल्टीबैगर स्टॉक ने सोमवार को बोर्ड के फैसले की जानकारी एक्सचेंज का साझा किया था। बता दें, लॉन्ग टर्म में इस कंपनी ने निवेशकों को मोटा रिटर्न दिया है।

5 हिस्सों में बंट जाएगा स्टॉक

एक्सचेंज को दी जानकारी में कंपनी ने कहा है कि 10 रुपये के फेस वैल्यू वाले एक शेयर को 5 हिस्सों में बांटा जाएगा। इस स्टॉक स्प्लिट के बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू घटकर 2 रुपये प्रति शेयर हो जाएगी। कंपनी ने 8 सितंबर को रिकॉर्ड डेट पर कोई फैसला नहीं किया है। आने वाले समय में इसका भी ऐलान हो सकता है।

पिछला एक साल भी अच्छा रहा है।

सोमवार को बाजार के बंद होने के समय पर यह स्टॉक 0.74 प्रतिशत की तेजी के साथ 164.35 रुपये के लेवल पर बंद हुआ था। बीते 6 महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 28 प्रतिशत की तेजी आई है। बीते एक साल से मिनी डायमंड्स इंडिया लिमिटेड के शेयरों को होल्ड करने वाले निवेशकों को अबतक 35 प्रतिशत का लाभ मिल चुका है। कंपनी का 52 वीक हाई 233 रुपये और 52 वीक लो लेवल 97.50 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 387.36 करोड़ रुपये का है।

10 साल में 2120 प्रतिशत चढ़ा भाव

2 साल में मिनी डायमंड्स लिमिटेड के शेयरों में 795 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, 5 साल में कंपनी ने पोजीशनल निवेशकों को 6370 प्रतिशत का रिटर्न दिया है। बीएसई के डाटा के अनुसार 10 साल में कंपनी के शेयरों का भाव 2120 प्रतिशत बढ़ा है। बता दें, इस कंपनी ने एक बार भी निवेशकों को अबतक ना तो डिविडेंड दिया है। ना ही बोनस शेयर दिया है।

इस कंपनी में जून तिमाही के अंततक प्रमोटर की कुल हिस्सेदारी 4.95 प्रतिशत और पब्लिक की हिस्सेदारी 95.05 प्रतिशत थी।

(यह निवेश की सलाह नहीं है। शेयर बाजार जोखिमों के अधीन है। किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें।)

